Yemen'de hükümet güçleri Muha'da komuta merkezi kurdu, Husiler ilerleme iddiasında

Yemen'de hükümet güçleri ile İran destekli Husiler arasındaki çatışmalar sürerken, Husilerin Muha kentini ele geçirdiği yönündeki iddiaların ardından hükümet güçleri kentte yeniden konuşlanarak bir komuta merkezi kurduklarını duyurdu.

Yemen Başkanlık Konseyi üyesi Tarık Salih liderliğindeki Ulusal Direniş Güçlerine ait "2 Aralık" haber sitesinde yayımlanan açıklamada, Salih'in bölgedeki son gelişmelere ilişkin değerlendirmelerine yer verildi.

Hükümet güçleri ile Husiler arasındaki çatışmaların sürdüğünü belirten Salih, Yemen'in batısındaki Husi saldırılarında hükümet güçlerinin "ağır bedeller ödediğini", ölü ve yaralılar olduğunu ifade etti.

Sahadaki gelişmelere ilişkin istişarelerin sürdüğünü aktaran Salih, Arap Koalisyonu liderliğindeki hükümet güçlerinin askeri birlikleri yeniden organize etmek amacıyla Muha kentinin güneyinde güvenli bir bölgede komuta merkezi kurma kararı aldığını bildirdi.

Husilerden "ilerleme" iddiası

Öte yandan Yemen'de hükümet güçleri Husilerin balistik füzelerle saldırılar düzenlediğini duyururken, Husiler ülkede kontrol??????? altında tuttukları birçok noktanın Suudi Arabistan savaş uçaklarıyla vurulduğunu açıkladı.

Yemen basınında Husilere yakın kaynakların aktardığı haberlerde ise Husilerin Hudeyde'nin güneyindeki Hays ve El-Huha ilçelerini kontrol altına alarak Muha Limanı'na ulaştığı iddia edildi.

Hays ve El-Huha'nın Husilerin kontrolüne girmesinin Hudeyde'de de kontrolün Husilerin eline geçebileceği şeklinde yorumlanıyor.

Husilerin, Halid bin Velid Kampı ve çevresinde ilerlediğini söyleyen kaynaklar, bu durumun lojistik destek yollarının kesilmesine imkan sağlayabileceği için hükümet güçlerinin çekildiği tahmininde bulunuyor.

Muha, Babulmendeb Boğazı'na yakınlığı dolayısıyla stratejik

Babulmendeb Boğazı'na yakın konumuyla stratejik öneme sahip Muha, Süveyş Kanalı'na gidip gelen gemilerin kullandığı deniz güzergahının da yakınında bulunuyor.

İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana'nın yanı sıra Yemen'in bazı bölgelerini kontrol ediyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu ise Mart 2015'ten bu yana Yemen hükümetine destek veriyor.