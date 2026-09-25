Yemen'de hükümet güçleri Taiz'de Husilerin sızma girişimini engelledi, İHA düşürüldü - Son Dakika
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Yemen'de hükümet güçleri Taiz'de Husilerin sızma girişimini engelledi, İHA düşürüldü

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Yemen'de hükümet güçleri Taiz'de Husilerle çatıştı, sızma girişimi engellendi ve Cebel Habeşi semalarında bir İHA düşürüldü. Husilere bağlı ajansa göre Suudi Arabistan savaş uçakları Hudeyde Kamaran Adası'na 5, Saada'nın Kutabir ve Meran ilçelerine 4 hava saldırısı düzenledi.

Yemen'de çeşitli cephelerde bugün askeri hareketlilik yaşanırken Husiler ile hükümet güçleri Taiz ilinde çatıştı, savaş uçakları Hudeyde ve Saada illerine hava saldırıları düzenledi.

Yemen hükümetine bağlı güçlerden yapılan açıklamada, hükümet güçlerinin Taiz'in güneybatısındaki Cebel Habeşi ilçesi semalarında bir insansız hava aracını (İHA) düşürdüğü kaydedildi.

Açıklamada ayrıca Husilerin Taiz kentini Lahic ve Aden illerine bağlayan stratejik bir yola yakın güvenlik noktalarına sızma girişiminin engellendiği bildirildi.

Hükümet güçlerinin açıklamasında, Beyda, Cevf ve Dali illerindeki temas hatlarında da farklı yoğunluklarda çatışma ve askeri hareketlilik yaşandığı ifade edildi.

Hükümetin kontrolündeki Aden, Hadramevt, Mehra, Şebve ve Ebyen illerinde ise son çatışmaların başlamasından bu yana durumun daha sakin olduğu belirtildi.

Taiz'de çatışmalar

Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Macid Nezili, hükümete bağlı Saba haber ajansına yaptığı açıklamada, ordunun "Taiz ve Muha'da Husileri hedef aldığını" söyledi ancak saldırıların sonuçlarına ilişkin ayrıntı vermedi.

Nezili, ordunun Taiz'deki Hayfan cephesinde Vadi el-Mukatira bölgesi ile Aden, Lahic ve Taiz'i birbirine bağlayan stratejik Heyca el-Abd yolunda güvenliği sağladığını belirtti.

Husilerin bölgedeki başarısız sızma girişimlerinin püskürtüldüğünü ifade eden Nezili, "Güçlerimiz saldıran unsurlara karşı koydu, onlarla çatışarak sızma girişimlerini engelledi, saldırganları geri çekilmeye zorladı ve can ve malzeme kaybına uğrattı." dedi.

Taiz'in batısındaki Cebel Habeşi ilçesi semalarında Husilere ait olduğu belirtilen bir İHA'nın da hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğü kaydedildi.

Yerel kaynaklar ise Hayfan'daki dağlık bölgede, Husilerin Taiz'e yönelik ikmal yollarını kesmesini ve kente uygulanan kuşatmayı sıkılaştırmasını engellemeye yönelik yoğun çatışmalar yaşandığını aktardı.

Saada ve Hudeyde'ye hava saldırıları

Husilere bağlı haber ajansı SABA'nın yerel bir kaynağa dayandırdığı haberinde Suudi Arabistan'a ait savaş uçaklarının Hudeyde ilindeki Kamaran Adası'na 5 hava saldırısı düzenlediği belirtildi.

Saada ilinin Kutabir ve Meran ilçelerine 4 hava saldırısı düzenlendiği aktarılan haberde, saldırılardan birinin Kutabir ilçesinin merkezindeki iletişim şebekesini hedef aldığı, Meran ilçesine de 3 hava saldırısı düzenlendiği kaydedildi.

Kaynak: AA
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