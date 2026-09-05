Yemen'de Husi bölgelerine hava saldırılarında 90 ölü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yemen'de Husi bölgelerine hava saldırılarında 90 ölü

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yemen hükümetine ait savaş uçakları, Hudeyde ve Taiz'de Husilerin kontrolündeki bölgeleri vurdu. Son çatışmalarda aralarında 40 hükümet askeri ve en az 50 Husinin bulunduğu 90 kişi hayatını kaybetti.

ADEN, 5 Eylül (Xinhua) -- Yemen hükümetine ait savaş uçakları, batıdaki Hudeyde ve Taiz vilayetlerinde Husilerin kontrolündeki bölgeleri vurdu.

Cuma günkü saldırının, stratejik Babülmendep Boğazı yakınlarında Husilerin başlattığı büyük çaplı saldırıya karşı koymaya çalışan kara birliklerine destek amacıyla düzenlendiği bildirildi.

İsminin açıklanmasını istemeyen bir askeri yetkili, Xinhua'ya yaptığı açıklamada Husilerin son 24 saat içinde hızlı ilerleme kaydettiği iki vilayette birçok cephede şiddetli çatışmalar yaşandığını söyledi.

Yetkili, savaş uçaklarının aktif kara çatışmalarının yaşandığı bölgelerdeki Husi mevzilerini ve hareketlerini hedef aldığını belirtti. Saldırılar ve can kayıplarına ilişkin daha fazla ayrıntı paylaşılmadı.

Saldırıları doğrulayan bir Husi askeri yetkilisi, saldırıların "Suudi Arabistan uçaklarının saldırganlığını" yansıttığını söyledi. Suudi Arabistan ise henüz bir açıklama yapmadı.

Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi cuma günü yaptığı açıklamada, çatışmaların şiddetlenmesiyle birlikte hükümet güçlerinin, Husi milislerinin Kızıldeniz ile Aden Körfezi'ni birbirine bağlayan hayati bir su yolu olan Babülmendep Boğazı'na doğru ilerlemesini engelleyeceklerini söyledi.

Sağlık yetkililerine göre perşembe günü sabah erken saatlerde başlayan son çatışmalarda, aralarında 40 hükümet askeri ile en az 50 Husinin bulunduğu 90 kişi hayatını kaybetti.

Husi güçlerinin başkent Sana ile ülkenin kuzeyindeki geniş bir bölgenin kontrolünü ele geçirdiği 2014 yılının sonlarından bu yana Yemen'de çatışmalar yaşanıyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon da bir yıl sonra uluslararası toplum tarafından tanınan hükümete destek amacıyla askeri müdahalede bulunmuştu.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası, Hükümet, Güncel, Yemen, Taiz, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yemen'de Husi bölgelerine hava saldırılarında 90 ölü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rusya’dan Ukrayna’ya yeni saldırı: Lojistik merkezleri ve limanlar vuruldu Rusya'dan Ukrayna'ya yeni saldırı: Lojistik merkezleri ve limanlar vuruldu
Isparta’da polisten hayat kurtaran müdahale “Heimlich“ diyerek yardım istedi Isparta'da polisten hayat kurtaran müdahale! "Heimlich" diyerek yardım istedi
12 yaşındaki kızın telefon sinyali otele götürdü Odadan ABD askeri çıktı 12 yaşındaki kızın telefon sinyali otele götürdü! Odadan ABD askeri çıktı
500 bin müşterinin bilgilerini çaldıran ünlü döner zincirine ceza 500 bin müşterinin bilgilerini çaldıran ünlü döner zincirine ceza
Kaç maç ceza alacaklar Fenerbahçe’de gözler UEFA’da Kaç maç ceza alacaklar? Fenerbahçe'de gözler UEFA'da
Market reyonlarında yeni dönem Artık tamamen yasak Market reyonlarında yeni dönem! Artık tamamen yasak

10:07
Tepki çeken tesettür defilesi
Tepki çeken tesettür defilesi
09:43
Ankara’da 21 şüpheliye eş zamanlı uyuşturucu ve fuhuş operasyonu
Ankara'da 21 şüpheliye eş zamanlı uyuşturucu ve fuhuş operasyonu
09:31
Köprü ve otoyollar 30 yıllığına özelleştiriliyor
Köprü ve otoyollar 30 yıllığına özelleştiriliyor
09:12
Üsküdar’da kritik seçim öncesi hareketli saatler Belediye çevresinde geniş güvenlik önlemi
Üsküdar’da kritik seçim öncesi hareketli saatler! Belediye çevresinde geniş güvenlik önlemi
08:24
Milyoner’de yarışmacı soruyu bilmedi, Bakan Göktaş hemen paylaşım yaptı
Milyoner’de yarışmacı soruyu bilmedi, Bakan Göktaş hemen paylaşım yaptı
08:09
Son seçimleri en yakın tahmin eden şirketten yeni anket DEM Parti yerini kaptırdı
Son seçimleri en yakın tahmin eden şirketten yeni anket! DEM Parti yerini kaptırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.09.2026 10:30:52. #7.12#
SON DAKİKA: Yemen'de Husi bölgelerine hava saldırılarında 90 ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement