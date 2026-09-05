Yemen'de Husi bölgelerine hava saldırılarında 90 ölü

ADEN, 5 Eylül (Xinhua) -- Yemen hükümetine ait savaş uçakları, batıdaki Hudeyde ve Taiz vilayetlerinde Husilerin kontrolündeki bölgeleri vurdu.

Cuma günkü saldırının, stratejik Babülmendep Boğazı yakınlarında Husilerin başlattığı büyük çaplı saldırıya karşı koymaya çalışan kara birliklerine destek amacıyla düzenlendiği bildirildi.

İsminin açıklanmasını istemeyen bir askeri yetkili, Xinhua'ya yaptığı açıklamada Husilerin son 24 saat içinde hızlı ilerleme kaydettiği iki vilayette birçok cephede şiddetli çatışmalar yaşandığını söyledi.

Yetkili, savaş uçaklarının aktif kara çatışmalarının yaşandığı bölgelerdeki Husi mevzilerini ve hareketlerini hedef aldığını belirtti. Saldırılar ve can kayıplarına ilişkin daha fazla ayrıntı paylaşılmadı.

Saldırıları doğrulayan bir Husi askeri yetkilisi, saldırıların "Suudi Arabistan uçaklarının saldırganlığını" yansıttığını söyledi. Suudi Arabistan ise henüz bir açıklama yapmadı.

Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi cuma günü yaptığı açıklamada, çatışmaların şiddetlenmesiyle birlikte hükümet güçlerinin, Husi milislerinin Kızıldeniz ile Aden Körfezi'ni birbirine bağlayan hayati bir su yolu olan Babülmendep Boğazı'na doğru ilerlemesini engelleyeceklerini söyledi.

Sağlık yetkililerine göre perşembe günü sabah erken saatlerde başlayan son çatışmalarda, aralarında 40 hükümet askeri ile en az 50 Husinin bulunduğu 90 kişi hayatını kaybetti.

Husi güçlerinin başkent Sana ile ülkenin kuzeyindeki geniş bir bölgenin kontrolünü ele geçirdiği 2014 yılının sonlarından bu yana Yemen'de çatışmalar yaşanıyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon da bir yıl sonra uluslararası toplum tarafından tanınan hükümete destek amacıyla askeri müdahalede bulunmuştu.