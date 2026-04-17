Yemen'de İsrail'e Karşı Protestolar

Üye Girişi
Son Dakika Logo

17.04.2026 21:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yemen'in başkenti Sana ve diğer bazı kentlerde toplanan on binlerce kişi, İsrail'in saldırılarına karşı Filistin ve Lübnan'a destek gösterisi düzenledi.

İran destekli Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi'nin çağrısıyla başkent Sana'nın yanı sıra Sada, el-Hudeyde, el-Mahvit, Hacce, Zemar ve Amran vilayetlerinde İsrail'e karşı protestolar organize edildi.

Yemen, Filistin ve Lübnan bayrakları taşıyan eylemciler, Filistin davası ve İsrail'e karşı direnişçi gruplara destek sloganları attı.

Göstericiler, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarındaki uygulamaları ve Lübnan'a yönelik saldırılarına tepkilerini dillendirdi.

Husilerden yapılan yazılı açıklamada ise işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve diğer İslami kutsallara yönelik İsrail politikaları eleştirilerek, kutsal mekanların korunması çağrısı yapıldı.

İsrail'e karşı direniş cephelerinin tümünün yanında oldukları vurgulanan açıklamada, "Büyük İsrail planı veya Orta Doğu'yu değiştirme yönündeki projeleri reddediyoruz ve düşmanla yeni bir çatışma turuna hazırlanıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Filistin, İsrail, Lübnan, Güncel, Yemen, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2026 21:23:16. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.