Yemen'de Sel Felaketi: Ölü Sayısı 20'ye Yükseldi

30.03.2026 12:36
Yemen'in Taiz kentinde 27 Mart'tan bu yana süren sel felaketinde 20 kişi hayatını kaybetti.

Yemen İçişleri Bakanlığının, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, 27 Mart'tan bu yana ülkenin güneybatısındaki Taiz kentinde etkili olan şiddetli yağışların neden olduğu sel felaketine ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, daha çok El-Muha, El-Vazıiyye, El-Meafir ve Cebel Habşi bölgelerinde etkili olan sel nedeniyle 27 Mart'tan bu yana aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 20 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Taziye ilçesinde ise 60 yaşındaki bir kadının yıldırım düşmesi sonucu ağır yaralandığı aktarılan açıklamada, sel sularına kapılarak kaybolan kişilerin bulunduğu ifade edilirken net bir sayı belirtilmedi.

Selin etkili olduğu bölgelerde bazı konutların kısmen ya da tamamen yıkıldığı, yerinden edilen sivillerin barındığı 120 çadırın zarar gördüğü, çok sayıda ev ve yapıyı da su bastığı aktarıldı.

Ayrıca tarım arazilerinin zarar gördüğü, çok sayıda hayvanın telef olduğu ve yolların kapandığı kaydedildi.

Kayıplar için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.

Yemen resmi ajansı SABA, dünkü haberinde, Taiz'deki sel felaketinde 27 Mart'tan bu yana 15 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 bin 883 ailenin selden zarar gördüğünü duyurmuştu.

Kaynak: AA

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2026 12:46:34. #7.12#
