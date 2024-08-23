Yemen'de şiddetli yağışlar sonucu sel: 6 ölü, 430 ev yıkıldı

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Yemen'in batısında Husilerin kontrolünde bulunan Rima kentinde meydana gelen selde 6 kişinin öldüğü, 430 evin yıkıldığı bildirildi.

Husilere bağlı SABA haber ajansına göre, Husilerin kontrolündeki Rima kentinin Vali Yardımcısı Muhammed Murad, kentin belde ve köylerinde etkili olan şiddetli yağışın neden olduğu selde 6 kişinin öldüğünü belirtti.

Sel nedeniyle kentte 430 evin yıkıldığını kaydeden Murad, "Bu durum 45 yolun tamamen kapanmasına, kahve, mango ve mısır mahsullerinin bulunduğu geniş tarım arazilerinin erozyona uğramasına neden oldu." dedi.

Murad, Yollar ve Köprüler Kurumu, Temizlik ve İyileştirme Fonu, Bayındırlık Dairesi ile koordineli şekilde yolların açılması ve hasar tespiti için çalışmalara başlandığını aktardı.

Yemen'de ağustos ayının başından bu yana etkili olan şiddetli yağış onlarca kişinin ölümüne ve başta kamplarda yaşayan yerinden edilmiş siviller başta olmak üzere çok sayıda bölge sakininin zarar görmesine yol açtı.