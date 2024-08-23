Yemen'de şiddetli yağışlar sonucu sel: 6 ölü, 430 ev yıkıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Yemen'de şiddetli yağışlar sonucu sel: 6 ölü, 430 ev yıkıldı

Yemen'in batısında Husilerin kontrolünde bulunan Rima kentinde meydana gelen selde 6 kişi hayatını kaybetti, 430 ev yıkıldı. Şiddetli yağışlar nedeniyle tarım arazileri erozyona uğradı ve birçok yol kapanmış durumda.

23.08.2024 13:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yemen'in batısında Husilerin kontrolünde bulunan Rima kentinde meydana gelen selde 6 kişinin öldüğü, 430 evin yıkıldığı bildirildi.

Husilere bağlı SABA haber ajansına göre, Husilerin kontrolündeki Rima kentinin Vali Yardımcısı Muhammed Murad, kentin belde ve köylerinde etkili olan şiddetli yağışın neden olduğu selde 6 kişinin öldüğünü belirtti.

Sel nedeniyle kentte 430 evin yıkıldığını kaydeden Murad, "Bu durum 45 yolun tamamen kapanmasına, kahve, mango ve mısır mahsullerinin bulunduğu geniş tarım arazilerinin erozyona uğramasına neden oldu." dedi.

Murad, Yollar ve Köprüler Kurumu, Temizlik ve İyileştirme Fonu, Bayındırlık Dairesi ile koordineli şekilde yolların açılması ve hasar tespiti için çalışmalara başlandığını aktardı.

Yemen'de ağustos ayının başından bu yana etkili olan şiddetli yağış onlarca kişinin ölümüne ve başta kamplarda yaşayan yerinden edilmiş siviller başta olmak üzere çok sayıda bölge sakininin zarar görmesine yol açtı.

Kaynak: AA

Dünya, yemen, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yemen'de şiddetli yağışlar sonucu sel: 6 ölü, 430 ev yıkıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:54 SPK’dan Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek’in “istifa“ iddiasına inceleme SPK'dan Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'in "istifa" iddiasına inceleme
00:34 Almanya’nın Solingen kentinde festivale bıçaklı saldırı: Ölü ve yaralılar var Almanya'nın Solingen kentinde festivale bıçaklı saldırı: Ölü ve yaralılar var
22:46 İletişim Başkanlığı paylaştı İşte maymun çiçeği virüsü ile ilgili merak edilenler İletişim Başkanlığı paylaştı! İşte maymun çiçeği virüsü ile ilgili merak edilenler
21:26 Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: İstifa etmedim, dolaşıma koyulan senaryolar doğru değil Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: İstifa etmedim, dolaşıma koyulan senaryolar doğru değil
19:49 İsrail savaş uçakları Lübnan’ı vurdu Çok sayıda ölü var İsrail savaş uçakları Lübnan'ı vurdu! Çok sayıda ölü var
10:53 Nepal’de 40 kişiyi taşıyan otobüs, nehire uçtu 14 kişi öldü Nepal'de 40 kişiyi taşıyan otobüs, nehire uçtu! 14 kişi öldü
10:48 Bomba iddia Mesai saatleri kamuda 35, özel sektörde ise 40 saate düşecek Bomba iddia! Mesai saatleri kamuda 35, özel sektörde ise 40 saate düşecek
10:31 Görenler sis olduğunu sandı ama gerçek çok başkaydı 5 kişi feci şekilde yanarak can verdi Görenler sis olduğunu sandı ama gerçek çok başkaydı! 5 kişi feci şekilde yanarak can verdi
10:29 Maça damga vurmuştu Alman hakem Daniel Siebert Galatasaray’a neden penaltı verdiğini açıkladı Maça damga vurmuştu! Alman hakem Daniel Siebert Galatasaray'a neden penaltı verdiğini açıkladı
10:24 Cezaevine yollanan gizemli mektuba dokunan posta görevlisi, hayatını kaybetti Cezaevine yollanan gizemli mektuba dokunan posta görevlisi, hayatını kaybetti
10:02 KPSS lisans sınavı sonuçları açıklandı KPSS lisans sınavı sonuçları açıklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.08.2024 02:41:59. #1.12#
SON DAKİKA: Yemen'de şiddetli yağışlar sonucu sel: 6 ölü, 430 ev yıkıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement