Yemen'de yaşanan sellerde 30 ev ve 5 cami tahrip oldu

Güncel

Yemen'in orta kesimindeki Marib iline bağlı Harib el-Karamiş beldesinde yaşanan seller sebebiyle 30'u aşkın ev ile 5 caminin tahrip olduğu bildirildi.

Husilerin kontrolündeki beldenin başkanı Sadık Heysan, SABA haber ajansına yaptığı açıklamada, ilk belirlemelere göre, sel sebebiyle meyve ve kahve ekiminin yapıldığı tarım arazilerinden yaklaşık 225 dönümde hasar meydana geldiğini söyledi.

Sellerin getirdiği çamur ve toprak yığılması sebebiyle beldede 20 su kuyusunun kapandığını belirten Heysan, yaşanan sellerden dolayı 30'dan fazla evin yanı sıra 5 camide tümden ya da kısmi olarak tahrip tespit edildiğini kaydetti.

Heysan, beldede bu gibi felaketlere karşı gerekli imkanların olmadığını vurgulayarak, resmi ve toplumsal çabaların birleştirilmesi çağrısı yaptı.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisinden (OCHA) yapılan açıklamada, Yemen'de son haftalarda etkili olan sel felaketlerinin 51 bin aileyi etkilediği ve bunların çoğunun da yerinden edilenlerden oluştuğu belirtilmişti.

Sellerden en çok Marib ve Hacce şehirlerinin etkilendiğine dikkat çekilen açıklamada, sellerden etkilenen diğer bölgelerdeki değerlendirme raporlarının henüz tamamlanmadığına vurgu yapılmıştı.