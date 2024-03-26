Yemen'deki Husiler İsrail'e Saldırılarını Sürdürdü

Yemen'deki İran destekli Husiler, son 3 günde, İsrail'in güneyindeki Eilat kentini hedef aldıkları ve çoğu ABD ile İngiltere'ye ait gemilere 6 saldırı düzenlediklerini duyurdu.
Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, yaptığı televizyon konuşmasında, "Filistin halkına destek ve ABD-İngiltere'nin Yemen'e saldırılarına karşı" Kızıldeniz ve Aden Körfezi'ndeki saldırılarını sürdürdüklerini belirtti.
Son 72 saatte Aden Körfezi ve Kızıldeniz'de çok sayıda balistik füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) 6 saldırı düzenlediklerini aktaran Seri, bu kapsamda ABD'ye ait "Maersk Saratoga" ile "Apl Detroit" isimli gemileri, İngiltere'ye ait "Huang Pu" adlı gemi ve Malta bandıralı "Pretty Lady" gemisinin hedef alındığını kaydetti.
Söz konusu tüm gemilerin İsrail limanlarına doğru yol aldıklarını ifade eden Seri, Kızıldeniz'de ayrıca ABD'ye ait 2 destroyerini de hedef aldıklarını söyledi.
Seri, İsrail'in güneyindeki Eilat kentine yönelik de birkaç saldırı gerçekleştirdiklerini belirtti.
Kızıldeniz'deki durum
Yemen'deki İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'te Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koymaya, bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırılar düzenlemeye başladı.
ABD güçleri, bu süreçte birçok kez Yemen'den atılan füze ve kamikaze dronları düşürdüğünü duyurdu.
Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.
ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.
Kızıldeniz'de 31 Aralık 2023'te İsrail ile bağlantılı gemiyi ele geçirmeye çalışan Husilere ait 3 sürat teknesi, ABD helikopterlerince ateş altına alındı.
Husiler, 10 Ocak'ta da İsrail'e destek olduğu gerekçesiyle Kızıldeniz'de ABD'ye ait bir geminin füze ve kamikaze dronlarla hedef alındığını duyurdu.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 11 Ocak'ta ABD ve Japonya tarafından sunulan, Husilerin Kızıldeniz'deki saldırılarının acilen sonlandırılmasının istendiği kararı kabul etti.
Küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'si, Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan Süveyş Kanalı üzerinden yapılıyor.
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