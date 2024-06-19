Yemen'deki Husiler Tarafından Vurulan Ticaret Gemisi Battı

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İngiliz donanmasının uluslararası deniz taşımacılığındaki acil durumlarla ilgilenen birimi İngiltere Deniz Ticaret Organizasyonu (UKMTO) Salı günü yaptığı açıklamada, geçtiğimiz günlerde Yemen'deki Husiler tarafından vurulan bir ticaret gemisinin Kızıldeniz'de battığını duyurdu.

Yemen hükümetine bağlı Sahil Güvenlik yetkililerinin Xinhua'ya verdiği bilgiye göre, Yunanistan bandıralı "Tutor" adlı dökme yük gemisi 12 Haziran'da Yemen'deki liman kenti Hudeyde'nin yaklaşık 66 deniz mili güneybatısında iki kez vurulmuştu.

Milislerin askeri sözcüsü Yahya Sarea, grubun gemiyi "insansız bir tekne, çok sayıda insansız hava aracı ve balistik füzelerle" hedef alarak gemide ciddi hasara yol açtığını ve "batma riski" yarattığını söylemişti.

Sarea, kargo gemisi sahibinin Husiler tarafından konulan İsrail limanlarına giriş yasağını ihlal etmesi nedeniyle saldırının meşru olduğunu kaydetmişti.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)