Yemen'den BMGK'ye Kızıldeniz çağrısı, Husilerin batıya ilerleyişi riski büyütüyor

Yemen Dışişleri ve Gurbetçiler Bakanı Afrah Abdülaziz el-Zuvbe, Husilerin ülkenin batısındaki ilerleyişinin Kızıldeniz'in güvenliği ile uluslararası deniz ulaşımı ve ticareti açısından oluşturduğu risklere dikkati çekerek Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) "açık ve kararlı tutum" alması çağrısında bulundu.

Yemen resmi haber ajansı SABA'nın haberine göre Zuvbe, BMGK Başkanı Jerome Bonnafont ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e Yemen'in Taiz ve Hudeyde illerindeki askeri gelişmelerle ilgili mektup gönderdi.

Zuvbe, Husilerin İran tarafından desteklendiğini belirttiği askeri hareketlerinin Taiz'in batısı ve Hudeyde'nin güneyinden Babulmendeb ve Kızıldeniz'e komşu batı sahil bölgelerine doğru ilerlediğini belirtti.

Bu hareketlerin "yerel ve münferit bir askeri gelişme olarak değerlendirilemeyeceğini" ifade eden Zuvbe, Husilerin ve İran'ın bölgedeki etkisini artırmaya yönelik daha geniş kapsamlı bir stratejinin parçası olduğunu vurguladı.

Zuvbe, söz konusu gelişmelerin Husilerin ve destekçilerinin dünyanın en önemli deniz geçiş güzergahlarından birini tehdit etme ve uluslararası deniz ulaşımını kontrol etme kapasitesini artırabileceğini kaydetti.

Husilerin daha önce Kızıldeniz ve Aden Körfezi'nde ticari gemileri hedef aldığını ve İran'dan destek alarak silah temin ettiğini dile getiren Zuvbe, bu durumun bölgedeki gelişmelerin oluşturduğu riski artırdığını belirtti.

Yemen, sivillere yönelik saldırılar konusunda BM'den destek istedi

Zuvbe, Husilerin saldırıları nedeniyle konut bölgelerinin ve yerinden edilmiş kişilerin kamplarının yanı sıra sivil ve eğitim tesislerinin hedef alındığını ve bunun yeni yerinden edilme dalgalarına ve artan insani ihtiyaçlara yol açtığını dile getirdi.

BM'ye, BM kuruluşlarına, bağışçı ülkelere ve insani yardım kuruluşlarına çağrıda bulunan Zuvbe, saldırılardan etkilenen siviller ile yerinden edilen ailelerin ihtiyaçlarına acil müdahale edilmesini istedi.

Yemen devletinin toprakları, kıyıları ve limanları üzerindeki egemenliğini yeniden tesis etmesinin ve deniz geçişlerinin güvenliğini sağlamasının Yemen ve bölgenin güvenliği açısından zorunlu olduğunu belirten Zuvbe, Yemen toprakları ve kara sularının bölge ülkeleri ile uluslararası deniz ulaşımı ve ticaretini tehdit etmek amacıyla kullanılmasının önlenmesi gerektiğini kaydetti.

Zuvbe, BMGK'ye Husilerin tırmanan saldırılarına ve bunun Yemen'in, bölgenin, Kızıldeniz'in ve Babulmendeb'in güvenliği üzerindeki risklerine karşı "açık ve kararlı bir tutum" alması çağrısı yaptı.

Husilerin sivilleri, yerinden edilmiş kişilerin kamplarını ve sivil altyapıyı hedef almasının kınanmasını isteyen Zuvbe, saldırıların durdurulması ve Husilerin uluslararası insancıl hukuka uymasının sağlanması için gerekli baskının uygulanmasını talep etti.

Zuvbe ayrıca Husilerin uluslararası deniz ulaşımı ve ticaretine yönelik devam eden tehditlerinin ciddiyetle ele alınmasını, ilgili BMGK kararlarının etkin biçimde uygulanmasını istedi.

Bu kapsamda özellikle BMGK'nin 2140 ve 2216 sayılı kararlarına işaret eden Zuvbe, Husilere silah, teknoloji, uzmanlık ve finansman akışının durdurulması için gerekli tedbirlerin alınması çağrısında bulundu.

Yemen hükümetinin ülke topraklarını, kıyılarını, limanlarını ve kara sularını koruma kapasitesinin desteklenmesini isteyen Zuvbe, uluslararası deniz geçişlerinin güvenliğinin sağlanması gerektiğini ifade etti.