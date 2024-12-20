Yemen'den İsrail'e Füze Saldırısı

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RAMAT GAN, 20 Aralık (Xinhua) -- Yemen'deki Husi güçlerinin füze saldırısında hasar gören İsrail'in Tel Aviv kentinin banliyösü Ramat Gan'da yer alan bir okul binasının yanında duran bir kişi, 19 Aralık 2024.

İsrailli resmi kaynaklara göre, Yemen'deki Husi güçleri tarafından fırlatılan bir füze perşembe günü İsrail'in merkezindeki bir okulu vurarak ciddi hasara yol açtı. (Fotoğraf: Yossi Zeliger/JINI/Xinhua aracılığıyla)