Yemen hükümet güçleri Taiz\'de Husi hedeflerini vurdu, onlarca ölü yaralı iddiası var

ADEN, 27 Eylül (Xinhua) -- Yemen hükümet güçleri, birden fazla cephede çatışmalar şiddetlenirken ülkenin güneybatısındaki Taiz vilayetinde Husilere ait ikmal hatlarını, takviye kuvvetlerini ve silah depolarını hedef alan hava saldırılarında onlarca Husi askerinin hayatını kaybettiğini veya yaralandığını duyurdu.

Yemen Silahlı Kuvvetleri Medya Merkezi cumartesi günü sosyal medya platformu X üzerinden hükümete bağlı askeri bir kaynağa dayandırarak yaptığı açıklamada, savaş uçaklarının Taiz kentinin kuzeyindeki El-Sitteen Caddesi'nde Husilere ait bir ikmal konvoyunu "doğrudan hedef aldığını" belirtti.

Açıklamaya göre saldırılarda, Taiz vilayetinin batısındaki El-Vaziiye ilçesinde bulunan Husi takviye kuvvetleri ile doğudaki Maviyah bölgesinde yer alan silah depoları da hedef alındı.

Kaynak, saldırılarda çok sayıda aracın imha edildiğini ve aralarında saha komutanlarının da bulunduğu onlarca Husi savaşçısının yaşamını yitirdiğini veya yaralandığını belirtirken, söz konusu iddialar bağımsız kaynaklarca doğrulanmadı.

Husi askeri sözcüsü Yahya Seri, Suudi savaş uçaklarının son 24 saat içinde Yemen'in altı vilayetinde 27 hava saldırısı düzenlediğini söyledi.

Seri cumartesi günü sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ın Hamis Muşayt ve Taif kentlerindeki hava üslerinden havalanan F-15 ve Typhoon savaş uçaklarının Taiz, Marib, Sada, Amran, İbb ve Hacce vilayetlerindeki bölgeleri hedef aldığını bildirdi.

Sözcü, son saldırılarla birlikte mevcut tırmanışın başlamasından bu yana Suudi Arabistan tarafından düzenlenen hava ve füze saldırılarının sayısının 1.059'a ulaştığını ifade etti.

Yemen hükümet güçleri ile Husi grubu arasındaki çatışmalar, grubun bu ayın başlarında Babülmendep Boğazı'ndaki stratejik öneme sahip liman kenti Muha ve Meyyun Adası'nı ele geçirmesinin ardından son dönemde Taiz ve Lahic vilayetlerinde yoğunlaştı.