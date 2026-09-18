Yemen hükümet güçleri Taiz ile Lahic arasındaki iki bölgeyi Husilerden geri aldı - Son Dakika
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Yemen hükümet güçleri Taiz ile Lahic arasındaki iki bölgeyi Husilerden geri aldı

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Yemen Enformasyon Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Feyyaz en-Numan, hükümet güçleri ile halk direnişi gruplarının el-Bazile Dağı ve Medhule bölgesini geri aldığını açıkladı. Yemen ordusu da Taiz'in batısındaki el-Kadeha bölgesinde Husilerin saldırısını püskürttüğünü duyurdu; Husilerden konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

Yemen Enformasyon Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Feyyaz en-Numan, hükümet güçlerinin ülkenin batısındaki Taiz ve Lahic vilayetleri arasında bulunan iki bölgeyi geri aldığını açıkladı.

Numan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Taiz'in el-Vaziyye ilçesi ile Lahic'in Subeyha bölgesi arasındaki el-Ağbera Cephesi'nde çatışmalar yaşandığını belirtti.

Yemenli yetkili, hükümet güçleri ile halk direnişi gruplarının, Husilerle şiddetli çatışmaların ardından el-Bazile Dağı ve Medhule bölgesini geri aldığını söyledi.

Husilerin askeri takviye birliklerini de hedef aldıklarını belirten Numan, Husilerin kayıplar verdiğini ifade etti.

Numan, Vaziyye'ye bağlı Zarife bölgesinin Harse köyünde de Husilere ait noktalar ile araçlarının hedef alındığını kaydetti.

Yemen basınına göre, el-Ağbera, Taiz ve Lahic vilayetleri arasında bağlantı kurma imkanı sağlaması nedeniyle önemli bölgeler arasında yer alıyor.

Bu arada, Husilerden konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

Yemen ordusu Kadeha bölgesinde Husilerin saldırısını püskürttüğünü duyurdu

Yemen ordusundan yapılan açıklamada, Taiz'in batısındaki el-Kadeha bölgesinde Husilerin düzenlediği saldırının püskürtüldüğü belirtildi.

Kadeha'daki çatışmada Husilerden ölen ve yaralananların olduğu aktarılan açıklamada, çatışmanın ardından Husilerin geri çekilmek zorunda kaldığı aktarıldı.

Yemen'deki çatışmalar

Yemen'de temmuz ayından bu yana yeniden tırmanan çatışmalar, sahadaki kontrol haritasını belirgin şekilde değiştirdi.

Husiler, Hudeyde vilayetinin tamamında kontrolü sağladıktan sonra Taiz'in batısına doğru ilerleyerek Muha gibi Kızıldeniz kıyısındaki kentleri ve Babulmendeb'e erişim sağlayan hatları da ele geçirdi.

Husilerin, Kızıldeniz kıyısındaki Taiz'e bağlı Muha kentinin ardından Babulmendeb Boğazı çevresindeki Haniş Takım Adası, Meyyun Adası ile Zubab'ı da ele geçirmesi, çatışma sahasında belirgin değişikliğe neden oldu.

Kaynak: AA
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