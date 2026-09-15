Yemen hükümeti, 6 ilde 12 bin 597 ailenin yerinden edildiğini açıkladı - Son Dakika
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Yemen hükümeti, 6 ilde 12 bin 597 ailenin yerinden edildiğini açıkladı

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Yemen hükümeti, İran destekli Husilerle yaşanan son çatışmalar nedeniyle ülkenin 6 ilinde 12 bin 597 ailenin yerinden edildiğini duyurdu. Yetkililer, yerinden edilen ailelerin barınma, gıda, su, sağlık ve koruma hizmetlerine acil ihtiyaç duyduğunu belirterek uluslararası topluma kaynak çağrısı yaptı.

Yemen hükümeti, İran destekli Husilerle yaşanan son çatışmalar nedeniyle ülkenin 6 ilinde 12 bin 597 ailenin yerinden edildiğini açıkladı.

Yemen haber ajansı SABA'ya göre, Planlama ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Muhammed el-Bukmi, Dışişleri Bakanı Afrah ez-Zube ile Birleşmiş Milletler (BM), uluslararası kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katıldığı toplantıda yerinden edilen Yemenlilerin durumunu değerlendirdi.

Bukmi, son göç dalgasında 6 ilden yerlerinden edilen 12 bin 597 ailenin, barınma, gıda, su, sağlık ve koruma hizmetlerine acil ihtiyaç duyduğunu söyledi.

İnsani yardımların sahadaki ihtiyaçlar ve öncelikler doğrultusunda yürütülmesi gerektiğini belirten Bukmi, insani yardım faaliyetleri için kaynak sağlanması ve finansman açığının kapatılması amacıyla uluslararası topluma acil ve koordineli hareket etme çağrısı yaptı.

Yemen Dışişleri Bakanı Zube de ülkesinin batı kıyısı ve Babulmendeb'teki son gelişmelerin sivillerin yaşamını doğrudan etkilediğini ve yerinden edilmelere yol açtığını söyledi.

Limanlar ve ikmal hatlarına yönelik tehditlerin gıda güvenliği risklerini artırdığı uyarısında bulunan Zube, bu durumun temel ihtiyaç maddelerinin ulaştırılma maliyetini de yükselttiğini belirtti.

Zube, Yemen hükümetinin sivilleri ve yerinden edilenleri korumaya, insani yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasını kolaylaştırmaya bağlı olduğunu vurguladı.

Aden'de yerinden edilenlerin ihtiyaçlarını gidermek için birim kurulması kararlaştırıldı

Aden'deki yerel yönetim, Vali Abdurrahman Şeyh'in çatışmalar ve kente yönelen göç dalgasının ortaya çıkardığı ihtiyaçları karşılamak üzere insani yardım koordinasyon birimi kurulması kararı aldığını açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, koordinasyon birimi Yemen'in batı kıyısı ve Taiz ilinden gelenlerin kaldığı kamp ve yerleşim alanlarında incelemelerde bulunacak ve yerinden edilenlerin hayat şartları ile geçim, barınma ve yardım ihtiyaçlarını belirleyerek, mevcut imkanlar ölçüsünde bu ihtiyaçları karşılamak için çalışacak.

Yerel makamların imkanlarıyla karşılanamayan ihtiyaçlar da Başkanlık Konseyi, Başbakanlık ve Arap Koalisyonu'na sunulmak üzere acil bir raporda toplanacak. Söz konusu birim ayrıca insani durumdaki gelişmelere ilişkin günlük raporlar hazırlayacak.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) de Yemen'de çatışmalar nedeniyle eylül ayının başından bu yana 125 bin kişinin yerinden edildiğini duyurmuştu.

Yemen'deki çatışmalar

Yemen'de temmuz ayından bu yana yeniden tırmanan çatışmalar, sahadaki kontrol haritasını belirgin şekilde değiştirdi.

Husiler, Hudeyde vilayetinin tamamında kontrolü sağladıktan sonra Taiz'in batısına doğru ilerleyerek Muha gibi Kızıldeniz kıyısındaki kentleri ve Babulmendeb'e erişim sağlayan hatları da ele geçirdi.

Husilerin, Kızıldeniz kıyısındaki Taiz'e bağlı Muha kentinin ardından Babulmendeb Boğazı çevresindeki Haniş Takım Adası, Meyyun Adası ile Zubab'ı da ele geçirmesi, çatışma sahasında belirgin değişikliğe neden oldu.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Güncel, Yemen, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yemen hükümeti, 6 ilde 12 bin 597 ailenin yerinden edildiğini açıkladı - Son Dakika

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