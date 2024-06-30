Yemen Hükümeti, Esir Takasında İlerleme İçin Muhammed Kahtan'ın Akıbetini İstiyor - Son Dakika
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Yemen Hükümeti, Esir Takasında İlerleme İçin Muhammed Kahtan'ın Akıbetini İstiyor

Yemen hükümeti, İran destekli Husiler ile esir takasına ilişkin müzakerelerde ilerleme sağlanmasının, Yemenli politikacı Muhammed Kahtan'ın akıbetinin ortaya çıkarılması şartına bağlı olduğunu belirtti. Yemen resmi haber ajansı SABA, hükümetin müzakere heyeti başkanı Yahya Muhammed Kezman'ın, Umman'ın başkenti Maskat'ta yürütülen esir takası müzakereleriyle ilgili açıklamalarına yer verdi.

30.06.2024 23:27
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Yemen hükümeti, İran destekli Husiler ile esir takasına ilişkin müzakerelerde ilerleme sağlanmasının, Yemenli politikacı Muhammed Kahtan'ın akıbetinin ortaya çıkarılması şartına bağlı olduğunu belirtti.

Yemen resmi haber ajansı SABA, hükümetin müzakere heyeti başkanı Yahya Muhammed Kezman'ın, Umman'ın başkenti Maskat'ta yürütülen esir takası müzakereleriyle ilgili açıklamalarına yer verdi.

Kezman, hükümetin müzakere heyetinin bugün Maskat'ta Husi milisleriyle BM Yemen Özel Temsilcisi (Hans Grundberg) ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nin himayesinde esirler ve kaçırılanlar hakkında müzakere turuna başladığını dile getirdi.

Yemen Başkanlık Konseyi ve hükümetin bu insani dosyayı sorumluluk ve ciddiyetle ele aldığını ve herkesin serbest bırakılması için çalıştığını kaydeden Kezman, "Ancak bu dosyadaki ilerleme, dokuz yıl boyunca ailesiyle iletişim kurmasına veya kendisini ziyaret etmelerine izin verilmeyen Muhammed Kahtan'ın akıbetinin ortaya çıkmasına ve takasa katılmasına bağlı." dedi.

Husiler, daha önce Yemenli politikacı Muhammed Kahtan'ı serbest bırakmayı kabul ettiğini duyurmuştu.

Islah Partisi yetkililerinden Yemenli önde gelen siyasetçi Muhammed Kahtan, 5 Nisan 2015'te Husiler tarafından alıkonulmuş, o günden bu yana kendisinden haber alınamamıştı.

Yemen'de hükümete bağlı güçler ile Husiler arasında bugüne kadar birçok cephede esir takası gerçekleştirilirken, tarafların elindeki esir sayısına ilişkin net bilgi bulunmuyor.

Kaynak: AA

Maskat, Yemen, İran, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yemen Hükümeti, Esir Takasında İlerleme İçin Muhammed Kahtan'ın Akıbetini İstiyor - Son Dakika

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