Yemen hükümetine bağlı Amalika Tugayları: Babulmendeb'deki Kehbub cephesinde Husilerle çatışıyoruz

Yemen hükümetine bağlı Amalika Tugayları, Babulmendeb bölgesindeki Kehbub cephesinde Husilerle çatıştıklarını duyurdu.

Amalika Tugayları, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından??????? yaptığı açıklamada, Kehbub cephesinde çatıştıkları Husilerin saflarında kayıplara yol açtıklarını ve askeri teçhizatlarına zarar verdiklerini bildirdi.

Biri askeri, iki aracın ve 14,5 milimetre kalibrelik bir silahın imha edildiği, iki araçta bulunanların hayatını kaybettiği aktarılan açıklamada, daha fazla ayrıntı verilmedi.

Kehbub bölgesi, yüksek konumu ve uluslararası deniz taşımacılığının en önemli güzergahlarından biri olan Babulmendeb Boğazı'na yakınlığı nedeniyle askeri önem taşıyor.

Hükümete bağlı askeri kaynaklar da Taiz ve Marib'de Husilere ait bir kamp, silah deposu ve mevzilerin hedef alındığını bildirdi.

Buna karşılık Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, yaptığı açıklamada, Marib vilayeti semalarında saldırgan faaliyetlerde bulunan Suudi Arabistan'a ait Wing Loong 2 tipi silahlı keşif uçağı düşürdüklerini iddia etti.

Ayrıca Husiler, Suudi Arabistan toprakları içinde saldırılar düzenlediklerini ileri sürdü.

Riyad'dan söz konusu iddialara ilişkin henüz açıklama yapılmazken, iddialar bağımsız kaynaklarca da doğrulanmadı.