Yemen İçin Bölgesel İşbirliği Çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, Yemen'deki krize siyasi çözüm bulunması için bölgesel işbirliğinin güçlendirilmesi çağrısında bulundu.

Suudi Arabistan'a gerçekleştirdiği 3 günlük ziyaretin ardından Grundberg'in ofisinden yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Grundberg'in 10-12 Şubat'ta Riyad'a gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında yeni Yemen Başbakanı Şai ez-Zindani, Başkanlık Konseyi üyeleri, Yemenli yetkililer, Suudi Arabistan'ın Yemen Büyükelçisi Muhammed Al Cabir ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) beş daimi üyesinin temsilcileriyle bir araya geldiği bildirildi.

Grundberg'in, gerçekleştirdiği görüşmelerde, Yemen'de yaşanan gerilimi azaltmak ve müzakere yoluyla siyasi bir çözüme ulaşılmasını sağlamak için bölgesel ve uluslararası işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladığı aktarıldı.

Yemen Başkanlık Konseyi'nden 6 Şubat'ta yapılan açıklamada, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da haftalarca süren istişarelerin ardından, Şai ez-Zindani başkanlığında, aralarında 3 kadının da bulunduğu ve 34 bakandan oluşan yeni hükümetin kurulduğu duyurulmuştu.