İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları (UKMTO), Yemen'in güneyindeki Balhaf Limanı'nın yaklaşık 64 deniz mili güneybatısında bir ticari geminin silahlı kişiler tarafından ele geçirildiğini duyurdu.

UKMTO tarafından yapılan açıklamaya göre, geminin kaptanı tarafından bildirilen olayda, silahlı kişilerin sabah saatlerinde gemiye çıkarak kontrolü ele geçirdiği belirtildi.

Geminin Yemen'in Aden Körfezi'ndeki Balhaf Limanı'nın yaklaşık 64 deniz mili güneybatısında bulunduğu sırada gerçekleşen olayın ardından yetkililere bilgi verildi.

UKMTO, olayla ilgili soruşturmanın yetkili makamlar tarafından sürdürüldüğünü bildirdi.