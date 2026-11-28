Yemen'in güneyinde Balhaf açıklarında ticari gemi silahlı kişilerce ele geçirildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
UKMTO, Yemen'in güneyindeki Balhaf Limanı'nın yaklaşık 64 deniz mili güneybatısında ticari bir geminin silahlı kişilerce ele geçirildiğini duyurdu. Kaptanın bildirdiğine göre silahlı kişiler sabah gemiye çıkarak kontrolü aldı, yetkililere bilgi verildi ve soruşturma sürüyor.
İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları (UKMTO), Yemen'in güneyindeki Balhaf Limanı'nın yaklaşık 64 deniz mili güneybatısında bir ticari geminin silahlı kişiler tarafından ele geçirildiğini duyurdu.
UKMTO tarafından yapılan açıklamaya göre, geminin kaptanı tarafından bildirilen olayda, silahlı kişilerin sabah saatlerinde gemiye çıkarak kontrolü ele geçirdiği belirtildi.
Geminin Yemen'in Aden Körfezi'ndeki Balhaf Limanı'nın yaklaşık 64 deniz mili güneybatısında bulunduğu sırada gerçekleşen olayın ardından yetkililere bilgi verildi.
UKMTO, olayla ilgili soruşturmanın yetkili makamlar tarafından sürdürüldüğünü bildirdi.
Kaynak: AA
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