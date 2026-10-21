Yemen'in Taiz'inde Husi saldırısında ölen genç kızın cenazesini 3 kadın taşıdı - Son Dakika
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Yemen'in Taiz'inde Husi saldırısında ölen genç kızın cenazesini 3 kadın taşıdı

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Yemen'in Taiz bölgesinde Husilerin saldırısında yaşamını yitiren genç kızın cenazesinin patika yolda taşındığı görüntüler paylaşıldı. Enformasyon Bakanı İryani, görüntüde 3 kadının beze sarılı cenazeyi taşımakta zorlandığını, kadınlardan birinin ölen kızın annesi olduğunu belirtti.

Yemen'in Taiz bölgesinde Husilerin saldırısında hayatını kaybeden genç kızın cenazesinin, annesi tarafından defnedilmek üzere dağlık arazideki patika yoldan taşındığı anlara ilişkin görüntüler paylaşıldı.

Yemen Enformasyon Bakanı Muammer el-İryani'nin Amerikan merkezli X şirketinin sosyal medya platformunda yayımladığı görüntüde, 2 ailenin yakınlarına ait cenazeleri patika yolda taşıdığı görülüyor.

Sosyal medyada yankı uyandıran görüntüde, 3 kadının bir dağdaki patika yolda beze sarılı cenazeyi taşımakta zorlandığı kameraya yansıyor.

İryani, görüntünün Taiz bölgesinde çekildiğini ve cenazenin Husilerin saldırılarında yaşamını yitiren Kur'an-ı Kerim öğretmeni genç bir kıza ait olduğunu belirtti.

Yemenli yetkili, cenazeyi omuzlarında taşıyan kadınlardan birinin hayatını kaybeden genç kızın annesi olduğunu ifade etti.

Saldırıya tepki gösteren İryani, Husilerin Gazze'ye destek verdiklerini iddia etmelerine rağmen Yemenlileri öldürdüğünü, kuşatma altında tuttuğunu ve evlerini yıktığını söyledi.

Yemen'de hükümet güçleri ile Husiler arasındaki çatışmalar son dönemde yoğunlaşırken, İran destekli Husiler kendilerine yönelik saldırılardan Suudi Arabistan'ı sorumlu tutarak ülkeyi balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla hedef alıyor.

Kaynak: AA
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