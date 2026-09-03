Yemen'in Taiz kentinde ordu, Husilerin saldırısını püskürttü ve 18 milis öldürüldü

Yemen'in Taiz vilayetinde orduyla çatışan Husilerden en az 18 kişinin öldürüldüğü ve çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

Yemen Silahlı Kuvvetleri basın merkezinden yapılan açıklamaya göre, Yemen ordusu, Taiz'in batısındaki bölgelerde Husilerin düzenlediği saldırıyı püskürttü.

Husilerin Taiz'in çeşitli bölgelerinde sızma girişimlerinde bulunduğu, ordu güçlerinin bu girişimleri engellediği belirtildi.

Çatışmalarda 18'den fazla Husi mensubunun etkisiz hale getirildiği, çok sayıda kişinin yaralandığı ve bazı milislerin esir alındığı ifade edildi.

Ayrıca çatışma bölgelerinde çok sayıda Husi mensubuna ait cesedin bulunduğu kaydedildi.

Husilere ait ve ordu güçlerinin mevzilerini hedef almaya çalışan 3 insansız hava aracının (İHA) hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğü de belirtildi.

Açıklamada ayrıca, operasyon bölgesinde Husilere ait çok sayıda askeri aracın imha edildiği aktarıldı.