Yemen koalisyonu komutası Suudi Arabistan kararnamesiyle Feyyad er-Ruveyli'ye geçti

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in yayımladığı kraliyet kararnamesiyle, Yemen'deki meşru hükümeti destekleyen Arap koalisyonu güçlerinin komutanlığında değişikliğe gidildi.

Suudi Arabistan'ın resmi ajansı SPA'da yayımlanan kraliyet kararnamesine göre, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Feyyad er-Ruveyli, mevcut görevinin yanı sıra Yemen'deki koalisyon güçlerinin Ortak Kuvvetler Komutanlığı görevini de üstlenecek.

Daha önce bu görevi yürüten Fahd bin Hamad es-Selman ise Suudi Arabistan Savunma Bakanı Halid bin Selman'ın askeri işlerden sorumlu danışmanlığına atandı.

Söz konusu komuta kademesi değişikliğinin, İran destekli Husilerin Yemen'in güneyindeki geçici başkent Aden'e 60 kilometreye kadar yaklaştıkları yönündeki iddiaların ardından gelmesi dikkati çekti.

Yemen'deki çatışmalar

Yemen'de Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana ile bazı bölgelerin kontrolünü ele geçirmesinin ardından ülkedeki kriz derinleşmişti. Bu gelişmeler üzerine Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu, Mart 2015'ten bu yana uluslararası alanda tanınan Yemen hükümetini desteklemek amacıyla askeri müdahalede bulunuyor.

Nisan 2022'de yürürlüğe giren ateşkesle görece sakin bir dönemin yaşandığı ülkede, temmuz ayından bu yana yeniden tırmanan çatışmalar sahadaki kontrol haritasını değiştirdi. İran destekli Husiler, hükümet kontrolündeki bölgelere yönelik saldırılarını artırırken, Suudi Arabistan'ı da balistik füze ve insansız hava araçlarıyla hedef alıyor.

Öte yandan, Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi'nin açıklamalarına göre, 5 Ekim 2026'da başlatılan "Yemen'in Şafağı" adlı askeri operasyon, Husilerin kontrolündeki devlet kurumlarını geri almayı ve başkent Sana'da yeniden hakimiyet sağlamayı amaçlıyor. Birleşmiş Milletler (BM) raporlarına göre, yeniden alevlenen bu askeri gerilimde yaklaşık 12 bin kişi hayatını kaybetti veya yaralandı.