Yemen Merkez Bankası Husilerle bağlantılı 135 kişi ve kuruluşa işlem yasağı getirdi - Son Dakika
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Yemen Merkez Bankası Husilerle bağlantılı 135 kişi ve kuruluşa işlem yasağı getirdi

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Aden'deki Yemen Merkez Bankası, ülkedeki banka ve döviz bürolarına Husilerle bağlantılı 135 kişi ve kuruluşun hesaplarının dondurulması talimatını gönderdi. Banka, bu kişi ve kuruluşlarla finansal ve ticari işlemlerin yasaklandığını, adlarına yeni hesap açılmaması uyarısını yaptı.

Yemen Merkez Bankasının, İran destekli Husilerle bağlantılı 135 kişi ve kuruluşa ait hesapların dondurulması talimatını verdiği bildirildi.

Ülkenin resmi haber ajansı SABA'da yer alan habere göre, geçici başkent Aden'deki Merkez Bankası, Husilerle bağlantılı kişi ve kuruluşlarla ilgili Yemen'de faaliyet gösteren banka ve döviz bürolarına bir tebligat gönderdi.

Husilerle bağlantılı 135 kişi ve kuruluşa ait hesapların dondurulması talimatı veren Merkez Bankası, söz konusu kişi ve kuruluşların başsavcılık kararıyla 19 Ekim 2026'da terör listesine alınarak mal varlıklarının dondurulduğunu belirtti.

Bahsi geçen kişi ve kuruluşlarla her türlü finansal ve ticari işlemlerin yasaklandığına işaret eden Merkez Bankası, doğrudan veya dolaylı olarak onlar adına yeni banka hesabı açılmasından kaçınılması uyarısında bulundu.

SABA'nın haberine göre, başsavcılık kararıyla terör listesine alınanlar da Husilerin siyasi, sivil, askeri ve güvenlik liderlerinin yanı sıra Husilerle bağlantılı iş adamları ve şirketlerden oluşuyor.

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü ellerinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Husilerin geçen ay Kızıldeniz kıyısındaki Hudeyde vilayetinden Taiz vilayetine doğru saldırılar başlatarak Babulmendeb Boğazı'na ilerlemesiyle başlayan çatışmalar, dağlık bölgede yer alan Taiz vilayetinin yanı sıra diğer birçok bölgede devam ediyor.

Kaynak: AA
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