Yemen Ordu'su İHA'lara Müdahale Etti

Yemen ordusu, Husilerin Marib kentine yönlendirdiği 2 bomba yüklü insansız hava aracına (İHA) müdahale edildiğini, olayda hasar veya yaralanma yaşanmadığını bildirdi.

Yemen ordusuna bağlı "September Net" internet sitesinde yer alan haberinde adının açıklanmasını istemeyen Yemenli askeri bir kaynağın açıklamalarına yer verildi.

Askeri kaynak, Yemen ordusunun hava savunma birliklerinin, Husiler tarafından Marib kentindeki yerleşim bölgeleri ve yerinden edilmişlerin kamplarına doğru gönderilen 2 bomba yüklü İHA'ya müdahale ettiğini belirtti.

Kaynak, " Ordu, düşman 2 İHA'ya müdahale etti. Herhangi bir hasar veya yaralanma yaşanmadı." ifadelerini kullandı.

Husilerden ise konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Hükümet raporlarına göre, Yemen genelindeki yaklaşık 5 milyon yerinden edilmiş kişinin 2 milyondan fazlası Marib vilayetinde bulunuyor.