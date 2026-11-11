Yemen ordusu 877 operasyonda 138 Husi mensubunun öldüğünü veya yaralandığını açıkladı - Son Dakika
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Yemen ordusu 877 operasyonda 138 Husi mensubunun öldüğünü veya yaralandığını açıkladı

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Yemen ordusu, Yemen'in Şafağı harekatı kapsamında 877 operasyon düzenlediğini ve bu operasyonlarda 138 Husi mensubunun öldüğünü veya yaralandığını bildirdi. Açıklamaya göre 86 ağır silah, araç ve askeri teçhizat tahrip edildi veya hasar gördü; Husilerden henüz açıklama yapılmadı.

Yemen ordusu, "Yemen'in Şafağı" operasyonu kapsamında yürüttüğü askeri faaliyetlerde 138 Husi mensubunun öldüğünü veya yaralandığını, 86 askeri araç ve teçhizatın da tahrip edildiğini ya da hasar gördüğünü bildirdi.

Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Macid Nezili'nin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yayımladığı açıklamada, operasyonların ülkenin çeşitli cephelerinde Husilere ait mevzi, komuta merkezi, takviye unsurları ve askeri araçları hedef aldığı belirtildi.

Açıklamada, savaş uçaklarının 23 hava saldırısı düzenlediği, insansız hava araçlarıyla (İHA) 44 hedef alma operasyonu gerçekleştirildiği, roketatarlarla 37, sahra topçusuyla 773 saldırı yapıldığı kaydedildi. Bu saldırıların toplam 877 operasyon oluşturduğu bildirildi.

Operasyonlarda 138 Husi mensubunun öldüğü veya yaralandığı aktarılan açıklamada, bunlar arasında İran'da Devrim Muhafızları Ordusu uzmanlarından eğitim aldıkları belirtilen saha komutanlarının da bulunduğu ifade edildi.

Husilere ait 86 ağır silah, araç ve diğer askeri teçhizatın tahrip edildiği veya hasar gördüğü, hedef alınan tahkimatların da yıkıldığı kaydedildi.

Husilerden ise konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Yemen Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi'nin, devlet kurumlarını Husi hareketinden geri almayı ve başkent Sana'da kontrolü sağlamayı hedeflediğini belirttiği "Yemen'in Şafağı" askeri harekatı 5 Ekim 2026'dan bu yana devam ediyor.

Bu durum, Nisan 2022'de başlayan ateşkes sayesinde Yemen'de sağlanan göreceli sakinlikten bu yana görülen en geniş kapsamlı askeri tırmanış çerçevesinde gerçekleşiyor.

Yemen, Eylül 2014'te Husilerin başkent Sana'nın ve bazı vilayetlerin kontrolünü ele geçirmesinden bu yana iç savaşa sahne oluyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu da Mart 2015'ten bu yana Yemen hükümetine askeri destek sağlıyor.

Kaynak: AA
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