Yemen ordusu Husilere karşı 992 operasyon düzenledi, 267 milis öldü veya yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Yemen ordusu Husilere karşı 992 operasyon düzenledi, 267 milis öldü veya yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Yemen ordusu, 5 Ekim'de başlatılan Yemen'in Şafağı operasyonunda Husilere yönelik 992 operasyon düzenlendiğini açıkladı. Ordu Sözcüsü Nezili, operasyonlarda yaklaşık 267 milisin öldüğünü veya yaralandığını, 97 askeri aracın kullanılamaz hale getirildiğini belirtti.

Yemen ordusunun, ülkenin farklı vilayetlerinde İran destekli Husilere yönelik düzenlediği 992 operasyonda 267 milisin öldüğü veya yaralandığı belirtildi.

Yemen Ordu Sözcüsü Macid en-Nezili, 5 Ekim'de Husilere karşı başlatılan Yemen'in Şafağı operasyonu kapsamındaki gelişmelerle ilgili yazılı açıklama yaptı.

Nezili; Marib, Taiz ve Lahic'deki Tur el-Baha bölgesinde Husi mevzileri, toplanma alanları, askeri araçlar ve tahkimatlarına; savaş uçakları, silahlı insansız hava araçları, roketatarlar ve topçu atışıyla 992 operasyon düzenlendiğini kaydetti.

Söz konusu operasyonlarda yaklaşık 267 Husi milisin öldüğü veya yaralandığını, 97 askeri araç, zırhlı araç, roket fırlatma rampası ve topçu bataryasının kullanılamaz hale getirildiğini aktardı.

Marib, Taiz ve Cevf cephelerindeki gelişmelere ilişkin de bilgi veren Nezili, Halk Direniş Güçleri ve Vatan Kalkanı Güçleri'nin desteğiyle Husilerin saldırılarının püskürtüldüğünü ve mevzilerinin hedef alındığını bildirdi.

Nezili, orduya bağlı güçlerin nerelerde kontrolü ele geçirdiğine dair bilgi paylaşmadı.

Yemen hükümet güçleri, 5 Ekim'de başkent Sana başta olmak üzere Husilerin kontrolündeki bölgeleri geri almak amacıyla "Yemen'in Şafağı" operasyonunu başlatmıştı.

Kaynak: AA
OperasyonPolitikaGüncelYemenDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Emekli maaşlarında tüm hesapları değiştirecek formül Zamda 31 bin lira sürprizi Emekli maaşlarında tüm hesapları değiştirecek formül! Zamda 31 bin lira sürprizi!
Osimhen’in geri dönüş tarihi belli oldu Osimhen'in geri dönüş tarihi belli oldu
Beşiktaş’tan yılın sürprizi: Anderson Talisca Beşiktaş'tan yılın sürprizi: Anderson Talisca
Türkiye ve Irak’tan “PKK“ hamlesi Ortak komite faaliyete geçiyor Türkiye ve Irak'tan "PKK" hamlesi! Ortak komite faaliyete geçiyor
Almanya’da uyuşturucu baronu Diyar Gündüz cezaevinden scooter ile kaçtı Almanya'da uyuşturucu baronu Diyar Gündüz cezaevinden scooter ile kaçtı
Burak Yılmaz, 5-0’lık ağır yenilginin ardından çılgına döndü Burak Yılmaz, 5-0'lık ağır yenilginin ardından çılgına döndü
22:50
Dolmabahçe’de Vlahovic’in gecesi Beşiktaş, Gençlerbirliği engelini aştı
Dolmabahçe'de Vlahovic'in gecesi! Beşiktaş, Gençlerbirliği engelini aştı
22:24
Aydın’da mantar yiyen 3 kişiden 2’si yoğun bakıma kaldırıldı
Aydın'da mantar yiyen 3 kişiden 2'si yoğun bakıma kaldırıldı
21:43
İrfan Saraloğlu, Amedspor galibiyetinin ardından soluğu orada aldı
İrfan Saraloğlu, Amedspor galibiyetinin ardından soluğu orada aldı
21:19
“Seçimleri kaybeden Netanyahu yanlıları Meclis’i basabilir“ iddiası
"Seçimleri kaybeden Netanyahu yanlıları Meclis'i basabilir" iddiası
20:37
U19 maçını tek başına takip eden Aziz Yıldırım’ın yorgun görüntüsü dikkat çekti
U19 maçını tek başına takip eden Aziz Yıldırım'ın yorgun görüntüsü dikkat çekti
19:19
Fon iddialarıyla ilgili Taner Yıldız’dan zehir zemberek açıklama
Fon iddialarıyla ilgili Taner Yıldız'dan zehir zemberek açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2026 23:00:24. #7.13#
SON DAKİKA: Yemen ordusu Husilere karşı 992 operasyon düzenledi, 267 milis öldü veya yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android