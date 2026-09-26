Yemen ordusu, Husilerin İran yapımı silahlarla sivil uçuşları tehdit ettiğini duyurdu

Yemen ordusu, Husilerin, İran yapımı hava silahlarıyla Kızıldeniz'in güneyindeki sivil havacılık güvenliğini ve uluslararası uçuşları tehdit ettiğini belirtti.

Yemen Silahlı Kuvvetleri Medya Merkezinden Ordu Sözcüsü Macid en-Nuzeyli, yaptığı yazılı açıklamada, Yemen ordusunun son dönemde Husilerin "yenilikçi teknik ve taktiklere sahip İran hava savunma silahları" kullandığını belirlediğini, bu silahların sivil uçaklara karşı kullanıldığını ifade etti.

Nuzeyli, bu silahların, Yemen'in batısındaki Hudeyde'den Kızıldeniz'in güneyindeki uluslararası uçuş rotalarına doğru fırlatılan "seyir füzelerine dönüştürüldüğünü" belirtti.

Bu füzelerin her birinin 25 dakikaya kadar havada kalış durumunu sürdürdüğünü, termal takip sistemiyle çalıştığını belirten Nuzeyli, bunların askeri ve sivil hedef ayırt etmeden saldırılarda kullanıldığını ifade etti.

Nuzeyli, bu silahların "uluslararası uçuş rotalarına doğrudan bir tehdit" oluşturması dolayısıyla Yemen'in yerel meselesi olarak ele alınamayacağını vurguladı.

Taiz ve Lahiç'te 10 Yemen askeri hayatını kaybetti

Öte yandan, Yemen ordusuna bağlı "Tur el-Baha Mihveri" adlı birim, sosyal medya hesabından Taiz ve Lahic vilayetlerinde Husilerle girilen çatışmalarda 10 askerin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Yemen'de hükümet güçleri ile Husiler arasında Taiz, Lahic, Marib, El-Cevf ve El-Beyda vilayetleri başta olmak üzere birçok cephede çatışmalar devam ediyor.

Yemen'deki çatışmalar

Suudi Arabistan, Mart 2015'ten bu yana Yemen'de uluslararası toplum tarafından tanınan hükümeti destekleyen koalisyona öncülük ediyor. Husiler ise Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve ülkenin çeşitli bölgelerinin kontrolünü elinde tutuyor.

Yemen'de temmuzdan bu yana yeniden tırmanan çatışmalar, sahadaki kontrol haritasını belirgin şekilde değiştirdi.

Husiler, Hudeyde vilayetinin tamamında kontrolü sağladıktan sonra Taiz'in batısına doğru ilerleyerek Muha gibi Kızıldeniz kıyısındaki kentleri ve Babulmendeb'e erişim sağlayan hatları da ele geçirdi.

Husilerin, Kızıldeniz kıyısındaki Taiz'e bağlı Muha kentinin ardından Babulmendeb Boğazı çevresindeki Haniş Takım Adası, Meyyun Adası ile Zubab'ı da ele geçirmesi, çatışma sahasında belirgin değişikliğe neden oldu.???????