Yemen ordusu, Husilerin İran yapımı silahlarla sivil uçuşları tehdit ettiğini duyurdu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yemen ordusu, Husilerin İran yapımı silahlarla sivil uçuşları tehdit ettiğini duyurdu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yemen ordusu, Husilerin İran yapımı hava silahlarını seyir füzesine dönüştürüp Kızıldeniz'in güneyindeki sivil uçuşları tehdit ettiğini duyurdu. Ordu Sözcüsü Nuzeyli, füzelerin 25 dakikaya kadar havada kaldığını; Taiz ve Lahic'te ise 10 askerin öldüğünü belirtti.

Yemen ordusu, Husilerin, İran yapımı hava silahlarıyla Kızıldeniz'in güneyindeki sivil havacılık güvenliğini ve uluslararası uçuşları tehdit ettiğini belirtti.

Yemen Silahlı Kuvvetleri Medya Merkezinden Ordu Sözcüsü Macid en-Nuzeyli, yaptığı yazılı açıklamada, Yemen ordusunun son dönemde Husilerin "yenilikçi teknik ve taktiklere sahip İran hava savunma silahları" kullandığını belirlediğini, bu silahların sivil uçaklara karşı kullanıldığını ifade etti.

Nuzeyli, bu silahların, Yemen'in batısındaki Hudeyde'den Kızıldeniz'in güneyindeki uluslararası uçuş rotalarına doğru fırlatılan "seyir füzelerine dönüştürüldüğünü" belirtti.

Bu füzelerin her birinin 25 dakikaya kadar havada kalış durumunu sürdürdüğünü, termal takip sistemiyle çalıştığını belirten Nuzeyli, bunların askeri ve sivil hedef ayırt etmeden saldırılarda kullanıldığını ifade etti.

Nuzeyli, bu silahların "uluslararası uçuş rotalarına doğrudan bir tehdit" oluşturması dolayısıyla Yemen'in yerel meselesi olarak ele alınamayacağını vurguladı.

Taiz ve Lahiç'te 10 Yemen askeri hayatını kaybetti

Öte yandan, Yemen ordusuna bağlı "Tur el-Baha Mihveri" adlı birim, sosyal medya hesabından Taiz ve Lahic vilayetlerinde Husilerle girilen çatışmalarda 10 askerin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Yemen'de hükümet güçleri ile Husiler arasında Taiz, Lahic, Marib, El-Cevf ve El-Beyda vilayetleri başta olmak üzere birçok cephede çatışmalar devam ediyor.

Yemen'deki çatışmalar

Suudi Arabistan, Mart 2015'ten bu yana Yemen'de uluslararası toplum tarafından tanınan hükümeti destekleyen koalisyona öncülük ediyor. Husiler ise Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve ülkenin çeşitli bölgelerinin kontrolünü elinde tutuyor.

Yemen'de temmuzdan bu yana yeniden tırmanan çatışmalar, sahadaki kontrol haritasını belirgin şekilde değiştirdi.

Husiler, Hudeyde vilayetinin tamamında kontrolü sağladıktan sonra Taiz'in batısına doğru ilerleyerek Muha gibi Kızıldeniz kıyısındaki kentleri ve Babulmendeb'e erişim sağlayan hatları da ele geçirdi.

Husilerin, Kızıldeniz kıyısındaki Taiz'e bağlı Muha kentinin ardından Babulmendeb Boğazı çevresindeki Haniş Takım Adası, Meyyun Adası ile Zubab'ı da ele geçirmesi, çatışma sahasında belirgin değişikliğe neden oldu.???????

Kaynak: AA
GüvenlikSavunmaGüncelYemenDünyaTaizİranSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Emekli polisin AYM önündeki ölümünün ardından sendikadan açıklama: 2 günde 4 intihar vakası Emekli polisin AYM önündeki ölümünün ardından sendikadan açıklama: 2 günde 4 intihar vakası
Fransa yenilgisi Arda Güler’i yıktı Maç sonu hedefi açıkladı Fransa yenilgisi Arda Güler'i yıktı! Maç sonu hedefi açıkladı
Fransa kazandı, Zidane kötü haberi verdi Mbappe kampı terk ediyor Fransa kazandı, Zidane kötü haberi verdi! Mbappe kampı terk ediyor
ChatGPT kullanıcı görüntüleri başka yere aktarıldı: OpenAI 53 vakayı açıkladı ChatGPT kullanıcı görüntüleri başka yere aktarıldı: OpenAI 53 vakayı açıkladı
İran Hürmüz için 7 günlük plan sundu, Trump reddetti İran Hürmüz için 7 günlük plan sundu, Trump reddetti
Fenerbahçe’ye FIFA’dan 3 dönem transfer yasağı Ödeme yapılırsa kalkacak Fenerbahçe'ye FIFA'dan 3 dönem transfer yasağı! Ödeme yapılırsa kalkacak
00:29
Fon soruşturmasında Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel hakkında yakalama kararı
Fon soruşturmasında Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel hakkında yakalama kararı
23:30
“163 milyon lirayı 4 ayda 20 katına çıkardılar“ iddiası Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti’deki görevinden istifa etti
"163 milyon lirayı 4 ayda 20 katına çıkardılar" iddiası! Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti'deki görevinden istifa etti
23:12
Yeniden Refah’ta istifa depremi Doğan Bekin, “AK Parti“ iddialarına yanıt verdi
Yeniden Refah'ta istifa depremi! Doğan Bekin, "AK Parti" iddialarına yanıt verdi
20:05
Salah’ın ziyaret ettiği Kurtdere Yaylası’nda bank ve tabelanın çalındığı iddia edildi
Salah'ın ziyaret ettiği Kurtdere Yaylası'nda bank ve tabelanın çalındığı iddia edildi
19:59
Meteoroloji’den İstanbul ve Marmara için sel uyarısı Yarın akşamdan itibaren kuvvetli yağış bekleniyor
Meteoroloji'den İstanbul ve Marmara için sel uyarısı! Yarın akşamdan itibaren kuvvetli yağış bekleniyor
18:51
Bahçeli bir araya getirdi Sarallar ve Şahinler, MHP Genel Merkezi’nde barıştı
Bahçeli bir araya getirdi! Sarallar ve Şahinler, MHP Genel Merkezi'nde barıştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.09.2026 00:34:56. #.0.3#
SON DAKİKA: Yemen ordusu, Husilerin İran yapımı silahlarla sivil uçuşları tehdit ettiğini duyurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei