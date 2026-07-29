Yemen Ordusu İHA Düşürdü
Yemen ordusu, Sada'da Husilere ait patlayıcılarla donatılmış bir İHA'yı düşürdü.
Yemen ordusu Sada ilinde İran destekli Husilere ait bir insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü duyurdu.
Yemen Ordusu Acil Durum Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, İran destekli Husilere ait bir İHA'nın bugün Sada iline bağlı Safra beldesinde düşürüldüğü belirtildi.
Ordunun "düşman hedefine kararlı şekilde müdahale ettiği ve doğrudan isabetle İHA'nın hedefine ulaşmadan önce düşürüldüğü" kaydedildi.
Yemen devlet televizyonu ise düşürülen İHA'nın "patlayıcılarla donatılmış" olduğu bilgisini paylaştı.
Kaynak: AA
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