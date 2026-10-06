Yemen ordusu Taiz'de Fecr el-Yemen operasyonunda 100 Husinin öldürüldüğünü duyurdu

Yemen ordusu, ülkenin güneybatısındaki Taiz vilayetinde düzenlediği "Fecr el-Yemen (Yemen Şafağı)" operasyonu kapsamında 100 Husinin öldürüldüğünü ve 5 insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü açıkladı.

Yemen ordusuna bağlı "Taiz Askeri Ekseni"nden yapılan açıklamada, ordunun halk direniş güçlerinin desteğiyle "Yemen Şafağı" operasyonu kapsamında çeşitli cephelerde saldırılar düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, operasyonun ilk gününde Taiz'in kuzeyindeki Erbain, güneyindeki El-Akrud, batısındaki El-Anin ve Cebel Habşi ile El-Kedha cephesinin çevresindeki El-Birin bölgelerinde 5 saldırı düzenlendiği kaydedildi.

Saldırılarda yaklaşık 100 Husinin öldüğü, 150 kişinin yaralandığı, 5 insansız hava aracının düşürüldüğü, 6 askeri aracın imha edildiği veya kullanılamaz hale getirildiği, bir tankın vurulduğu aktarıldı.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'a yönelik bir dizi saldırıda başkent Riyad'daki Kral Halid Havalimanı'nı vurduklarını ve hava trafiğinin aksadığını öne sürmüştü.

"Yemen Şafağı" operasyonu ve Arap Koalisyonunun hava desteği

Yemen'de hükümet güçleri, İran destekli Husilerin kontrolündeki bölgeleri geri almak amacıyla "Fecr el-Yemen (Yemen Şafağı)" operasyonu başlatmıştı.

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu Sözcüsü Tuğgeneral Turki el-Maliki, operasyona 100 savaş uçağıyla destek verildiğini ve operasyonun başlamasından bu yana 324 "yüksek değerli" hedefin imha edildiğini açıklamıştı.

Koalisyon ayrıca Yemen Silahlı Kuvvetlerine karadaki faaliyetlerinde 24 saat hava desteği sağlandığını ve Babulmendeb Boğazı'na hava koruması verildiğini bildirmişti.

Yemen hükümeti yanlısı güçler de Babulmendeb çevresindeki Zubab ilçesi ile bazı stratejik noktaların kontrolünü ele geçirdiklerini açıklarken, Husiler hükümet güçlerinin bölgedeki kazanımlarını reddederek bölgedeki çatışmaların sürdüğünü savunuyor.