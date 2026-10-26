Yemen ordusu Taiz'in batısında Husilerle çatıştı, 12 hava saldırısı yaptı - Son Dakika
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Yemen ordusu Taiz'in batısında Husilerle çatıştı, 12 hava saldırısı yaptı

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Yemen ordusu, Taiz'in batısında Husilerle şiddetli çatışmaya girdiğini ve Husi mevzilerine 12 hava saldırısı düzenlediğini bildirdi. Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri ise Taiz hava sahasında Suudi Arabistan'a ait keşif uçağını düşürdüklerini iddia etti.

Yemen ordusu, ülkenin güneybatısındaki Taiz kentinin batısında İran destekli Husilerle şiddetli çatışmaya girdiğini ve Husi mevzilerine 12 hava saldırısı düzenlediğini bildirdi.

Yemen ordusuna bağlı Taiz Askeri Ekseni tarafından yapılan açıklamada, hükümet güçlerinin Taiz'in batısındaki Eski Havalimanı cephesinde Husilerle şiddetli çatışmalara girdiği belirtildi.

Açıklamada, savaş uçaklarının Taiz'in batısındaki Dabab bölgesinde Husilere ait mevzilere 4, Cebel Han çevresine ise 8 hava saldırısı gerçekleştirdiği kaydedildi.

Husiler, Suudi Arabistan'a ait keşif uçağını düşürdüklerini öne sürdü

Öte yandan Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri ise yaptığı açıklamada, Taiz vilayeti hava sahasında "düşmanca faaliyetlerde bulunduğunu" ileri sürdüğü Suudi Arabistan'a ait silahlı bir keşif uçağını düşürdüklerini iddia etti.

Seri, söz konusu uçağın Çin yapımı Wing Loong 2 tipi olduğunu ve "uygun bir silahla" hedef alındığını savundu.

Taiz'de kontrol mücadelesi sürüyor

Yemen'in nüfus bakımından en büyük vilayeti Taiz'de kontrol, farklı taraflar arasında bölünmüş durumda. Hükümet güçleri vilayet merkezi Taiz kenti ile bazı bölgeleri kontrol ederken, Husilerin son haftalarda kırsal ve kıyı kesimlerinde ilerleme kaydettiği belirtiliyor.

Sahadaki verilere göre Husilerin kontrol alanını Muha, Şumayteyn, Maafir, Cebel Habşi ve Vaziiyye dahil çeşitli bölgelere genişlettiği ifade ediliyor.

Resmi olmayan saha tahminleri, Husilerin vilayet yüzölçümünün yüzde 70'inden fazlasında kontrolü sağladığına işaret ediyor. Ancak çatışmaların sürmesi ve cephe hatlarının değişmesi nedeniyle bu oranlar kesin veya resmi bir kontrol haritasını yansıtmıyor.

Yemen'de hükümet güçleri ile Husiler arasında temmuz ayından bu yana yeniden şiddetlenen çatışmalarda Birleşmiş Milletler raporlarına göre binlerce kişi öldü veya yaralandı.

Yemen, İran destekli Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana'yı ve bazı vilayetleri kontrol etmesinin ardından başlayan iç savaşa sahne oluyor.

Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu, Mart 2015'ten bu yana uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'de hükümet güçleri ile Husiler arasındaki çatışmalar son dönemde artarken İran destekli Husiler, kendilerine yönelik saldırılardan sorumlu tuttukları Suudi Arabistan'ı balistik füze ve insansız hava araçlarıyla hedef alıyor.

Kaynak: AA
Suudi ArabistanPolitikaGüncelYemenDünyaTaizSon Dakika

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