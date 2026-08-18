Yemen Ordusundan Husilere 133 Operasyon - Son Dakika
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Yemen Ordusundan Husilere 133 Operasyon

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Yemen ordusu, Husilere ait hedeflere yönelik son 24 saatte 133 askeri operasyon gerçekleştirdi.

Yemen ordusunun, ülkenin çeşitli kentlerinde İran destekli Husilere ait mevzi ve hedeflere yönelik son 24 saatte 133 operasyon düzenlediği bildirildi.

Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Albay Macid Abdullah en-Nezili, açıklamayı ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptı.

Nezili, ordunun son 24 saatte Husilere ait askeri mevziler ve tehdit kaynaklarına yönelik 133 operasyon gerçekleştirdiğini kaydetti.

Çatışma hatlarının farklı noktalarındaki Husi mevzilerinin hedef alındığını ifade eden Nezili, operasyonlarda insansız hava araçları (İHA), topçu atışları ve roketatarların kullanıldığını belirtti.

Husilere hava operasyonlarının arttırılması kararı

Öte yandan Yemen hükümetine bağlı resmi ajansı SABA'da yer alan habere göre, Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi başkanlığında konsey üyeleri ve üst düzey yetkililerin katılımıyla Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bir toplantı düzenlendi.

Yemen Başbakanı Şai Muhsin ez-Zindani'nin de katıldığı toplantıda son dönemde Husilerle yaşanan çatışmalar ele alındı.

Toplantıda, Husilerin saldırılarına karşı askeri hazırlık düzeyinin korunması, örgüte yönelik hava saldırıları ile füze operasyonlarının artırılması kararlaştırıldı.

Yemen'de yaklaşık 12 yıl önce başlayan iç savaş, başkent Sana dahil ülkenin bazı bölgelerini 21 Eylül 2014'ten bu yana kontrolleri altında tutan Husiler ile hükümet güçleri arasında sürüyor.

Taraflar arasında Nisan 2022'den bu yana görece sakin bir dönem yaşanırken, son haftalarda Marib, Cevf, Dali ve Taiz başta olmak üzere çeşitli bölgelerde çatışmalar yeniden yoğunlaştı.

Yemen, dünyanın en ağır insani ve ekonomik krizlerinden biriyle karşı karşıya bulunuyor.

Kaynak: AA

Dış Politika, Operasyon, Güncel, Yemen, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yemen Ordusundan Husilere 133 Operasyon - Son Dakika

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