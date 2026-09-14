Yemen'de hükümet güçleri: Husiler Batı Sahili'nde 76 bin savaşçı topladı

Yemen'deki Ulusal Direniş Güçleri Sözcüsü Tuğgeneral Sadık Duveyd, Husilerin Batı Sahili bölgesinde Babulmendeb Boğazı'nı ele geçirmek amacıyla düzenlediği son saldırılarda 76 binden fazla savaşçı konuşlandırdığını bildirdi.

Tuğgeneral Duveyd, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Husilerin Batı Sahili'nde hükümet güçlerinin kontrolündeki mevzileri ele geçirdiği son askeri operasyonlara ilişkin detayları paylaştı.

Aylardır planlanan operasyonların doğrudan İran Devrim Muhafızları Ordusunun talimatı, İranlı ve Lübnanlı uzmanların yönetimiyle gerçekleştirildiğini öne süren Duveyd, söz konusu saldırıların İran'ın bölgedeki savaşının bir parçası ve Babulmendeb Boğazı'nı kontrol etme amacını taşıdığını aktardı.

Duveyd, Husilerin Batı Sahili bölgesinde Babulmendeb Boğazı'nı ele geçirmek amacıyla düzenlediği son saldırılarda 76 binden fazla savaşçı konuşlandırdığını belirtti.

Hükümet güçlerinin 170 kilometrelik bir cephe hattı ile kıyı ve adaları savunduğunu ifade eden Duveyd, 9 Ağustos-9 Eylül tarihleri arasında Husilerin 130 balistik füze, 145 kamikaze insansız hava aracı (İHA) ve 15 patlayıcı yüklü tekne kullandığını kaydetti.

Duveyd, saldırılardan 23 füze ve 18 İHA'nın bizzat Yemen Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı ve Ulusal Direniş Güçleri Komutanı Tarık Salih'in bulunduğu mevzileri hedef aldığını ifade etti.

Elektronik harp birimlerinin temas hattı yakınlarında 5 bin 346 telsiz cihazı tespit ettiğini bildiren Duveyd, yoğun bombardıman altında geri çekilmek zorunda kaldıklarını, kendi saflarında hayatını kaybeden ve yaralananların sayısının 2 binin üzerinde olduğunu kaydetti.

Duveyd, Husilerin de ağır kayıplar verdiğini ve kontrol ettikleri bölgelerdeki hastanelerin dolup taştığını iddia etti.

Son mevzi kayıplarına rağmen mücadelenin bitmediğini vurgulayan Duveyd, "Bir raundu kaybettik ancak irademiz kırılmayacak. Kendimizi, kurtarılmış bölgelerimizi ve cumhuriyetimizi savunmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Husiler tarafından konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Yemen'de Eylül 2014'te başkent Sana ve bazı şehirlerin Husilerce ele geçirilmesiyle başlayan iç savaş, Temmuz 2026'dan itibaren Batı Sahili ve Kızıldeniz hattında yeniden şiddetlendi.