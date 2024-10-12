Yengesine Saldırıp Evinie Molotof Attı - Son Dakika
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Yengesine Saldırıp Evinie Molotof Attı

Yengesine Saldırıp Evinie Molotof Attı

Adana'da Mert Yiğit Öztürk, yengesini darbedip evine molotofkokteyli attığı için tutuklandı.

12.10.2024 09:49
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ADANA'da ağabeyini terk eden yengesi Fadime Öztürk'ü (23) darbedip, kadının babasının evine molotofkokteyli atan Mert Yiğit Öztürk (21), tutuklandı. Öztürk, ifadesinde, "Tartışma çıktı ancak kimseye vurmadım. Elim değmiş olabilir. Sokakta bulduğum içki şişesine benzin doldurup, eve attım" dedi.

Olay, 9 Ekim'de saat 22.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Anadolu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre eşi Eren Öztürk'ten (25) bir süredir şiddet gördüğü gerekçesiyle evi terk eden Fadime Öztürk, babası Osman G.'nin evine döndü. Eren Öztürk, telefonda konuştuğu eşinden eve dönmesini istedi ancak Fadime Öztürk teklifi reddetti. Bunun üzerine Eren Öztürk'ün kardeşi Mert Yiğit Öztürk ile arkadaşı M.S. (17) ile yengesinin evine gitti. Öztürk, tartıştığı yengesini darbedip, evden ayrıldı. Bir süre sonra tekrar adrese giden Öztürk, molotofkokteyli ile Osman G.'nin evini kundaklayıp, kaçtı. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

2 ŞÜPHELİ SOKAKTA YÜRÜRKEN YAKALANDI

İhbarla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın büyümeden söndürülürken, Fadime Öztürk ambulansla hastaneye kaldırıldı. Fadime Öztürk tedavisi sonrası taburcu edilirken, Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mert Yiğit Öztürk ile M.S.'yi sokakta yürürken yakaladı. Polis merkezine götürülen şüphelilerden Öztürk, ifadesinde, "Evine götürmek için yengemin yanına gittim. Tartışma çıktı ancak kimseye vurmadım. Elim değmiş olabilir. Sinirlenip, dışarı çıktım. Sokakta bulduğum içki şişesine benzin doldurup, eve attım" dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mert Yiğit Öztürk tutuklandı, M.S.'nin Çocuk Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Yengesine Saldırıp Evinie Molotof Attı - Son Dakika

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