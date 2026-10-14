Yeni anayasa toplantısı Çankaya Köşkü\'nde yapıldı, Adalet Bakanı Gürlek katıldı

Yeni anayasa toplantısı Çankaya Köşkü'nde yapıldı, Adalet Bakanı Gürlek katıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu'nun 'Türkiye'nin Yeni Anayasa Gündemi' başlıklı toplantısı Çankaya Köşkü'nde gerçekleştirildi. Toplantıya Adalet Bakanı Akın Gürlek katılırken, Kurul Başkanvekili Mehmet Uçum ev sahipliği yaptı.
(ANKARA) - Adalet Bakanı Akın Gürlek, Çankaya Köşkü'nde Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu'nun " Türkiye'nin Yeni Anayasa Gündemi" başlıklı toplantısına katıldı.
Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu'nun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 'Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulunun Türkiye'nin Yeni Anayasa Gündemi toplantısı Kurul Başkanvekili Sayın Mehmet Uçum'un ev sahipliğinde Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek'in katılımıyla Çankaya Köşkünde gerçekleştirildi" denildi.
Kaynak: ANKA
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