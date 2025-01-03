Yeni Araştırma Merkezi Beijing'de Açıldı - Son Dakika
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Yeni Araştırma Merkezi Beijing'de Açıldı

Çin'de İnsanlık İçin Ortak Geleceğe Sahip Bir Topluluk Araştırma Merkezi açılışı yapıldı.

03.01.2025 15:13
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BEİJİNG, 3 Ocak (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çin'in başkenti Beijing'de katıldığı İnsanlık İçin Ortak Geleceğe Sahip Bir Topluluk İnşası Araştırma Merkezi'nin açılış töreninde, merkezin tabelasını açtı, 2 Ocak 2025.

İnsanlık İçin Ortak Geleceğe Sahip Bir Topluluk İnşası Araştırma Merkezi'nin resmi açılışı perşembe günü Çin'in başkenti Beijing'de yapıldı. (Fotoğraf: Pang Xinglei/Xinhua)

Kaynak: Xinhua

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