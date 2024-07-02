Yeni Bakanlar Murat Kurum ve Kemal Memişoğlu TBMM'de Yemin Etti

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(TBMM)- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na atanan Murat Kurum ile Sağlık Bakanlığı'na atanan Kemal Memişoğlu, TBMM Genel Kurulu'nda yemin etti. Murat Kurum'un Bakanlığa atanmasının ardından milletvekilliği sona erdi. Kurum'un milletvekilliğinin düşmesiyle AK Parti'nin TBMM'deki milletvekili sayısı 264'e, Meclis'teki toplam sandalye sayısı ise 593'e düştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na atanan Murat Kurum ile Sağlık Bakanlığı'na atanan Kemal Memişoğlu, TBMM Genel Kurulu'nda yemin etti.

TBMM Genel Kurulu'nun bugünkü birleşiminde Sağlık Bakanlığı'na Kemal Memişoğlu'nun, Mehmet Özhaseki'nin sağlık sorunlarını gerekçe göstererek görevden affını istemesiyle boşalan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına Murat Kurum'un atanmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi okundu.

Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ, yeni kabine üyelerini yemin etmek üzere kürsüye davet etti. Memişoğlu ve Kurum, Anayasa'nın 106. maddesi gereğince TBMM Genel Kurulunda ant içti. Bozdağ, TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Kurum'un Anayasa hükmü gereği atamadan dolayı milletvekilliğinin düştüğünü bildirdi.

Bozdağ, Genel Kurul'a 15 dakika ara verdi bu sırada, AK Parti, MHP ve İYİ Parti'den Turhan Çömez ve bazı İYİ Partililer yeni Bakanları tebrik etti.

Kurum'un milletvekilliğinin düşmesi nedeniyle toplam milletvekili sayısı 593'e, AK Parti'nin Meclisteki sandalye sayısı 264'e indi.

İki yeni bakan, bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ilk Kabine Toplantısı'na katılacak.