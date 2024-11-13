Yeni Cerrahi Yöntemle Anne Ölümüne Son! - Son Dakika
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Yeni Cerrahi Yöntemle Anne Ölümüne Son!

Yeni Cerrahi Yöntemle Anne Ölümüne Son!

Doç. Dr. İhsan Bağlı, anne ölümlerini azaltmak için yeni bir cerrahi teknik geliştirdi.

13.11.2024 17:50
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Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. İhsan Bağlı, anne ölümlerini azaltma hedefiyle yeni bir cerrahi yöntem geliştirdi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu yöntem ile özellikle plasenta previa (plasentanın rahim ağzını ve doğum yolunu kapatması) ve plasenta akreata spekturumu (bebeğin eşinin rahim duvarına anormal yapışması) gibi ciddi risk faktörleri bulunan durumlarda kanama riskini önemli ölçüde düşürmeyi amaçlanıyor.

Ek maliyet gerektirmeyen, standart sezaryen işlemine yalnızca bir dikiş ipi ve idrar sondası eklenerek gerçekleştirilen bu teknik ile ileriye dönük daha güvenli doğum süreçlerinin sağlanması ve anne ölümlerinin azaltılması hedefleniyor.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. İhsan Bağlı, geliştirdiği tekniği son 2,5 yıldır başarıyla uyguladığını belirterek, tüm hastaların rahimleri korunarak sağlıklı bir şekilde taburcu edildiğini kaydetti.

Bağlı, "Bu yöntemi, meslektaşlarımın da uygulayabileceği bir alternatif olarak sunmaktan mutluyum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Eğitim, Sağlık, Güncel, Son Dakika

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