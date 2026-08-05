Yeni Dijital Proje Yönetim Sistemi - Son Dakika
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Yeni Dijital Proje Yönetim Sistemi

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Çevre Bakanlığı, mimarlık projelerini dijital ortamda yönetmek için e-PYS geliştirecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından, mimarlık ve mühendislik projelerinin dijital ortamda yürütülebilmesi için Elektronik Proje Yönetim Sistemi (e-PYS) geliştirilecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan, "Mimarlık ve Mühendislik Projelerinin Dijital Olarak Hazırlanması Hakkında Yönetmelik" ile "Mimarlık ve Mühendislik Projelerinin Elektronik Ortamda Teslimi ve Yönetilmesi Hakkında Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, yönetmeliklerle yapı ruhsatı süreçlerinin dijital ortama taşınmasına yönelik önemli bir adım atıldı.

Yapı ruhsatı eki mimarlık ve mühendislik projelerinin elektronik ortamda standart bir yapıda hazırlanması, teslim edilmesi, incelenmesi, onaylanması ve saklanmasına ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Düzenlemeler, mevcut ruhsat süreçlerinde karşılaşılan uygulama farklılıklarının giderilmesi, kağıt tabanlı işlemlerin azaltılması ve proje süreçlerinin daha hızlı, izlenebilir ve standart bir yapıya kavuşturulması amacıyla hazırlandı.

Yönetmeliklerle projelerin dijital ortamda 2 boyutlu ve 3 boyutlu model ile BIM (Yapı Bilgi Modellemesi) tabanlı olarak hazırlanmasına ilişkin teknik esaslar da belirlendi. Projeler, Bakanlık tarafından belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda dijital ortamda hazırlanacak ve elektronik olarak yönetilebilecek.

Proje inceleme ve onay işlemleri elektronik ortamda yapılacak

Bakanlık tarafından geliştirilecek Elektronik Proje Yönetim Sistemi (e-PYS) üzerinden proje teslimi, incelenmesi, onayı ve veri yönetimi süreçleri dijital ortamda yürütülecek. e-PYS ile süreçlerin hızlandırılması, şeffaflığın artırılması, hata oranlarının azaltılması ve kurumlar arası veri entegrasyonunun güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Düzenlemelerle manuel iş yükünün azaltılması, format uyumsuzluklarından kaynaklanan sorunların giderilmesi ve tekrar eden kontrol süreçlerinin en aza indirilmesi hedefleniyor.

Böylece zaman ve maliyet tasarrufu sağlanırken proje verilerinin güvenli, sürdürülebilir ve etkin şekilde yönetilmesine katkı sunulacak.

Hayata geçirilecek sistemle proje müellifliği, denetim ve ruhsat işlemlerinde ülke genelinde uygulama birliğinin sağlanması, işlem sürelerinin kısaltılması ve inşaat ekosisteminde dijitalleşmenin artırılması hedefleniyor.

"Mimarlık ve Mühendislik Projelerinin Dijital Olarak Hazırlanması Hakkında Yönetmelik" 1 Eylül 2027'de, "Mimarlık ve Mühendislik Projelerinin Elektronik Ortamda Teslimi ve Yönetilmesi Hakkında Yönetmelik" ise 1 Eylül 2028'de yürürlüğe girecek.

Kaynak: AA

Teknoloji, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yeni Dijital Proje Yönetim Sistemi - Son Dakika

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