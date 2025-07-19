Yeni Eğitim Yayınları Yönetmeliği Yürürlüğe Girdi - Son Dakika
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Yeni Eğitim Yayınları Yönetmeliği Yürürlüğe Girdi

19.07.2025 19:06
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Milli Eğitim Bakanlığı, eğitim ve kültür yayınlarına yönelik yeni yönetmelik düzenlemesini yayınladı.

Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim ve Kültür Yayınları Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmeliğe göre, Bakanlığın kuruluş, amaç ve görevleri doğrultusunda yayımlanacak ders kitapları, öğretim materyalleri ve araçları hariç, her türlü basılı yayın ile basılı olmayan bilim, sanat ve kültür eserlerinin, dijital depolama üniteleri ve Bakanlık internet sitelerinde hizmete sunulan kültür eserleri kapsamındaki dijital yayınların seçimi ve incelenmesinin yapılabilmesi için Bakanlık bünyesinde Danışma Kurulu ve Yayın Kurulu ile inceleme komisyonları oluşturulacak.

Bakan onayıyla oluşturulacak Danışma Kurulu'nun üyeleri, kültür yayınları alanında tecrübesi olan Bakanlık personeli veya Bakanlık dışındaki kişiler arasından seçilecek.

Bakan Yardımcısı ve Genel Müdür, Danışma Kurulunun doğal üyesi olacak. Kurul, doğal üyeler hariç 13 üyeden oluşacak. Kurula, Bakan veya Bakan Yardımcısı başkanlık edecek.

Danışma Kurulunca, Milli Eğitim Şurası kararları ve milli eğitim politikaları doğrultusunda kültür yayınlarının geliştirilmesine ve yaygınlaştırılmasına yönelik tavsiye kararları alınacak.

Tavsiye kararları Yayın Kurulunca değerlendirilecek

Yayın Kurulu da Bakan onayıyla Bakanlık merkez teşkilatı personelinden oluşan en az 13 üyeyle kurulacak. Kurula, Bakan Yardımcısı veya Genel Müdür başkanlık edecek. Yayın Kurulu, Danışma Kurulu tarafından alınan tavsiye kararlarını ve Yayın Kurulu üyelerinden gelen teklifleri değerlendirecek.

Bu doğrultuda, yayımlanması talebiyle Bakanlığa gönderilen veya Bakanlık adına hazırlatılması istenilen eserler, Bakanlıkça önceden yayımlanmış ve baskısı sona ermiş eserler, milli kültürün yaygınlaştırılması, yükseltilmesi ve tanıtımına yönelik ihtiyaç duyulan tür ve alanlarda telif ve tercüme eserler, işlenme eserler, derlemeler ve gerektiğinde doğrudan temin edilecek eserler, yayımlanması amacıyla satın alınacak veya hibe edilecek eserlere ilişkin kararları Yayın Kurulu alacak.

Yayın Kurulu üyeleri kendi eserlerini yayımlatmak üzere başvuruda bulunamayacak.

Diğer yandan, yayın inceleme komisyonları, eserin içeriğine göre alanında uzman en az 3 kişiden oluşturulacak. Komisyon, başvurusu yapılan, hazırlatılan ya da Bakanlık tarafından satın alınacak eserleri inceleyecek.

Bakanlık dışı alan uzmanları eserleri inceleyebilecek

Yayımlanması talebiyle Genel Müdürlüğe gelen veya satın alınması önerilen eserler, yayın inceleme komisyonu üyelerine gönderilecek ve Komisyon üyeleri raporlarını hazırlayarak Yayın Kuruluna sunacak. Yayın Kurulunca basılmasına karar verilen eserlerin iş ve işlemleri, ilgili Daire Başkanlığınca alan editörü tarafından yürütülecek.

Yayın Kurulu, yayın inceleme komisyonunda alan uzmanı bulunmaması halinde başvurusu yapılan eserleri Bakanlık dışı alan uzmanlarına inceletip yazılı görüş alabilecek. Eseri inceleyen uzmanların verdiği gerekçeli rapor yeterli görülmezse veya süresi içinde incelenip Bakanlığa teslim edilmezse, eser başka inceleyicilere de gönderilebilecek.

Eserlerin inceleme sürecine yönelik iş ve işlemler ilgili Daire Başkanlığınca, telif, baskı, tanıtım, reklam, satış ve pazarlama gibi iş ve işlemler ise MEB Döner Sermaye İşletmesince yürütülecek. İhtiyaç duyulması halinde eserlerin baskı ve yayım öncesi yapılması gereken kapak tasarımı, dizgi, görsel çizimi ve benzeri iş ve işlemlerine yönelik MEB Döner Sermaye İşletmesince Genel Müdürlüğün onayıyla hizmet alımı da yapılabilecek.

Eserlerin incelenmesi, seçimi, hazırlanması, sadeleştirilmesi ve tercüme edilmesinde, milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerin yaşatılmasına ve yaygınlaştırılmasına katkıda bulunacak nitelikte, hedef kitlenin seviye, öncelik, ihtiyaç ve beklentilerine uygun, Türk Devletleri Teşkilatı üyesi ülkeler başta olmak üzere tarihi ve kültürel bağların bulunduğu ülkeler ile milletler arasında dostluk bağlarını güçlendirici nitelikte olması gibi ilkeler göz önünde bulundurulacak.

Eserlerinin yayımlanması için başvuruda bulunanların, metin, imla, terim, dil, harita, resim, şekil, nota ve benzeri unsurlar açısından düzenlenmiş ve ön tasarımı yapılmış eserlerini, dosya halinde hazırlayarak bu dosyayı varsa telif belgeleri, öz geçmişini dijital depolama ortamında başvuru yazısıyla birlikte Genel Müdürlüğe teslim etmesi gerekecek.

Yayımlanması uygun görülen telif, tercüme, işlenme ve derleme eserler üzerindeki işleme ve temsil hakları eser sahiplerine ve işleyene, çoğaltma, yayma ve umuma iletim hakları ise Bakanlığa ait olacak.

3 Ekim 2014 tarihli ve 29138 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim ve Kültür Yayınları Yönetmeliği ise yürürlükten kaldırıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yeni Eğitim Yayınları Yönetmeliği Yürürlüğe Girdi - Son Dakika

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