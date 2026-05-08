Yeni Kaledonya Seçimleri 28 Haziran'da - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yeni Kaledonya Seçimleri 28 Haziran'da

08.05.2026 16:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fransa, Yeni Kaledonya'daki bölgesel seçimlerin 28 Haziran'da yapılacağını duyurdu.

Fransa'nın Hint-Pasifik'teki kolonisi Yeni Kaledonya'da 2024'teki olayların ardından 3 kez ertelenen bölgesel seçimlerin 28 Haziran'da yapılacağı duyuruldu.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Fransa Başbakanı Sebastien Lecornu, Yeni Kaledonya'daki kritik bölgesel seçimlerin tarihini açıkladı.

Lecornu, 28 Haziran'da yapılacak seçimlerde seçmen listesinin 1998'deki Noumea Anlaşması'ndaki şartları sağlamayan, Ada'da doğan 11 bin kişiyi ve onların eşlerini kapsayacak şekilde genişletilmesini şart koştu.

Seçmen listesine ilişkin yeni koşulların Fransız Ulusal Meclisi'nde çıkarılacak bir organik yasa ile onaylanması gerekirken, Ada'daki bağımsızlık yanlıları hükümetin bu girişimine tepki gösterdi.

Bağımsızlık yanlıları, sömürgecilikten arınma sürecinin ve kendi kaderini tayin hakkının öngörüldüğü Noumea Anlaşması'ndaki seçmen şartlarının "müzakere edilemez" olduğunu hatırlattı.

Yeni Kaledonya'da bağımsızlık yanlısı Kanak Sosyalist Ulusal Kurtuluş Cephesi (FLNKS) delegasyonu üyesi Emmanuel Tjibaou, organik yasa ile değil ancak Yeni Kaledonya üzerine yapılacak küresel bir anlaşma çerçevesinde seçmen listesinin açılmasına onay vereceklerini belirtti.

Noumea Anlaşmasına göre, kendisi ya da ebeveynlerinden biri 1998'den önce Ada'ya gelmiş ve bu tarihe kadar en az 10 yıl Ada'da ikamet etmiş olanlar yerel seçimlerde oy kullanabiliyor.

Yeni Kaledonya'da bağımsızlık yanlıları güç kullanılarak bastırılmış, Bougival Anlaşması imzalanmıştı

Fransız hükümetinin, yerli halkla 1998'de imzaladığı ve Ada'ya özerklik statüsü veren Noumea Antlaşması'na aykırı şekilde en az 10 yıldır Ada'da yaşayan Fransızların seçimlerde oy kullanmalarının yolunu açma girişimi sonrası 13 Mayıs 2024'te başlayan bağımsızlık protestoları, güç kullanılarak bastırılmıştı.

Ada'da, Fransız güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonlarda 10'dan fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Fransa'nın Bougival kentinde 12 Temmuz 2025'te Yeni Kaledonyalı temsilciler ile Paris hükümeti arasında "Fransa bünyesinde özel statülü bir Yeni Kaledonya devleti kurulmasını" öngören anlaşma imzalanmıştı.

Anlaşma ile Ada'da doğanlar ve burada 15 yıl boyunca kesintisiz ikamet edenlere seçimlerde oy kullanma hakkı tanınmıştı.

Yeni Kaledonyalı bağımsızlık yanlıları, yerli halkın taleplerini yansıtmadığı gerekçesiyle Bougival Anlaşması'na karşı çıkmıştı.

Ada'nın statüsüne ilişkin herhangi bir değişikliğin anayasal reform şartına bağlı olduğu Fransa'da Ulusal Meclis, 2 Nisan'da Yeni Kaledonya'nın kurumsal statüsüne yönelik reform tasarısını reddetmişti.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yeni Kaledonya Seçimleri 28 Haziran'da - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
8 çocuk yaptı belediyede işe girdi, yeni hedefi 10. çocuk 8 çocuk yaptı belediyede işe girdi, yeni hedefi 10. çocuk
Nafaka yüzünden eşinin evine kurşun yağdırdı Nafaka yüzünden eşinin evine kurşun yağdırdı
Fransa’nın amiral gemisi Charles de Gaulle Kızıldeniz’e gönderildi Fransa’nın amiral gemisi Charles de Gaulle Kızıldeniz’e gönderildi
Dries Mertens yuvaya döndü Dries Mertens yuvaya döndü
DSÖ’den aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 12 ülkeye hantavirüs uyarısı DSÖ'den aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 12 ülkeye hantavirüs uyarısı
Okan Buruk imzayı atıyor Kontratının detayları belli oldu Okan Buruk imzayı atıyor! Kontratının detayları belli oldu

16:43
İran: ABD’nin teklifini hala düşünüyoruz, herhangi bir saldırıya güçlü karşılık vereceğiz
İran: ABD'nin teklifini hala düşünüyoruz, herhangi bir saldırıya güçlü karşılık vereceğiz
16:20
Beklenen veri açıklandı, altın fiyatları yükselişe geçti
Beklenen veri açıklandı, altın fiyatları yükselişe geçti
15:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstikbalimize göz dikenin bileğini bükecek güçteyiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstikbalimize göz dikenin bileğini bükecek güçteyiz
15:16
Muhittin Böcek’in oğlunun etkin pişmanlık ifadesi ortaya çıktı
Muhittin Böcek'in oğlunun etkin pişmanlık ifadesi ortaya çıktı
15:12
Hantavirüslü gemiden inen Ruhi Çenet önce düğüne gitti sonra karantinaya girdi Tepkiler çığ gibi
Hantavirüslü gemiden inen Ruhi Çenet önce düğüne gitti sonra karantinaya girdi! Tepkiler çığ gibi
14:39
Sağlık Bakanlığı’ndan “hantavirüs“ açıklaması Türkiye’de vaka var mı
Sağlık Bakanlığı'ndan "hantavirüs" açıklaması! Türkiye'de vaka var mı?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2026 16:55:00. #7.12#
SON DAKİKA: Yeni Kaledonya Seçimleri 28 Haziran'da - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.