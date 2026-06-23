Yeni Konteynerlerle Otomobil İhracatı

CHONGQİNG, 23 Haziran (Xinhua) -- Yeni tip otomobil konteynerleriyle yüklü Çin-Avrupa yük treni pazartesi günü Çin'in güneybatısındaki Chongqing kentinden yola çıktı. Konteynerlerin her biri yaklaşık 12 metre uzunluğunda ve 35 ton kapasiteye sahip.

Araçların demiryoluyla nakliyesini daha verimli hale getirmeyi amaçlayan bir inovasyon kapsamında işletilen yük treni, önemli bir otomotiv üretim merkezi olan Chongqing'deki Changan Otomobil Şirketi'ne ait 182 aracı taşıyor.

Chongqing bu yeni konteynerler sayesinde, otomobil ihracatında artan nakliye talebini karşılamak üzere Çin-Avrupa yük trenlerinin taşıma kapasitesini artırmayı hedefliyor.

En fazla üç sedan veya iki SUV taşıyabilen geleneksel genel amaçlı konteynerlerle kıyaslandığında, yeni tip konteynerler birim başına dört adede kadar sedan veya SUV taşıyarak araç başına nakliye maliyetini düşürüyor.

Öte yandan, demiryolu, karayolu ve denizyolu taşımacılığıyla uyumlu tasarlanan yeni konteynerler, verimli bir kombine taşımacılık ağı oluşturmak amacıyla esnek ekipman seçenekleri sunuyor.