Adıyaman Belediyesi ekiplerinden Yeni Mahalle’de asfalt mesaisi - Son Dakika
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Adıyaman Belediyesi ekiplerinden Yeni Mahalle’de asfalt mesaisi

Adıyaman Belediyesi ekiplerinden Yeni Mahalle’de asfalt mesaisi
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Adıyaman Belediyesi, deprem bölgesi Yeni Mahalle'de asfalt serim çalışmalarını gece de sürdürüyor. Başkan Tutdere, yıl sonuna kadar altyapıyı tamamlayıp yolları modernleştireceklerini belirtti.

(ADIYAMAN) - Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, hafta sonu Yeni Mahalle'de asfalt serim çalışmalarını gece geç saatlere kadar sürdürdü.

6 Şubat depremlerinden en fazla etkilenen bölgelerden Yeni Mahalle'de yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, ekiplerden bilgi aldı ve personele kolaylıklar diledi.

Yürütülen çalışmaların ardından mahallede ulaşım konforunun artırılacağını belirten Başkan Tutdere, hedeflerinin yıl sonuna kadar altyapı çalışmalarını büyük ölçüde tamamlayarak kent genelinde üstyapıyı modern ve güvenli hale getirmek olduğunu söyledi.

"HEDEFİMİZ: YIL SONUNA KADAR ÇALIŞMALARI TAMAMLAMAK"

Belediye ekiplerinin kentin dört bir yanında eş zamanlı olarak görev yaptığını belirten Tutdere, "Yeni Mahalle'de asfalt serim çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Gece gündüz, hafta sonu, hafta içi demeden yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Tüm ekiplerimizle hemşehrilerimize hizmet ediyoruz. Hedefimiz, yıl sonuna doğru altyapı çalışmalarını tamamlayarak yollarımızı daha güvenli ve konforlu hale getirmek, vatandaşlarımıza ve sürücülerimize rahat bir nefes aldırmaktır. 3. Çevre Yolu'ndaki çalışmalarımızı tamamladık. Ekiplerimizin bir kısmı Flamingo Yolu ile Merinos Taziye Evi çevresinde çalışmalarını sürdürürken, diğer ekiplerimiz Yeni Mahalle'de asfalt serimini gerçekleştiriyor. Altyapıda da üstyapıda da şehrimizin her noktasında hizmet üretmeye devam ediyoruz. Adıyaman Belediyesi olarak bütün gücümüzle depremin izlerini siliyor, kentimizin yeniden ayağa kalkması için çalışma arkadaşlarımızla birlikte büyük bir özveriyle mücadele ediyoruz" diye konuştu.

"HALKIMIZA HİZMET ETMEK BİZİM İÇİN BÜYÜK BİR ONUR"

Gece geç saatlere kadar görev yapan belediye personeline teşekkür eden Tutdere, "Bu saatte fedakârca görev yapan tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Sürecin başından bu yana duaları ve destekleriyle yanımızda olan çocuklarımıza, gençlerimize, kadınlarımıza ve tüm Adıyaman halkına şükranlarımı sunuyorum. Adıyaman Belediyesi olarak her zaman yanınızdayız, hizmetinizdeyiz. Tamamlanan çalışmaların bölgede yaşayan tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Adıyaman Belediyesi ekiplerinden Yeni Mahalle’de asfalt mesaisi - Son Dakika

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