Doğum İzni 6 Aya Çıkarılıyor: Yeni Taslak Detayları Açıklandı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin gündeminde yer alan yeni nüfus politikaları çerçevesinde, mevcut 16 haftalık ücretli doğum izninin yetersiz olduğu görüşü ağırlık kazandı. Hazırlanan taslak metne göre, bu sürenin kademeli olarak 24 haftaya çıkarılması, ücretsiz izin döneminde annelere maddi destek sağlanması ve çocuğun ilkokul çağına gelene kadar yarı zamanlı çalışma hakkının genişletilmesi hedefleniyor.

Düzenlemenin dikkat çeken maddelerinden biri, kamu ve özel sektörde uygulanacak esnek çalışma modelidir. Doğum yapan kadın çalışanlar, çocukları belirli bir yaşa gelene kadar haftalık çalışma saatlerini bölerek veya uzaktan çalışma yöntemiyle iş hayatına devam edebilecek. Bu hamleyle kadın istihdamının korunması amaçlanıyor.

Taslakta ayrıca, sosyal ağ sağlayıcıların 15 yaşını doldurmamış çocuklara hizmet sunamayacağı, oyun platformlarının derecelendirilmemiş oyunları sunamayacağı belirtiliyor. Çocukların aile yanında bakımı için koruyucu çalışmalar yapılacak ve ihtiyaç halinde sosyal destek sağlanacak. Yeterli geliri olmayan kadınlara ve çocuklara net harçlık verilmesi de planlanıyor.

Diğer düzenlemeler arasında, analık izni süresi dolmuş personele ek izin, koruyucu aile olan memurlara 10 gün izin ve eşi doğum yapan işçilere ücretli iznin 10 güne çıkarılması yer alıyor. Bu önlemlerle, ailelerin desteklenmesi ve nüfus artışının teşvik edilmesi hedefleniyor.