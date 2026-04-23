Yeni PAB Genel Sekreteri Filip\'in Mesajı

23.04.2026 11:36
Anda Filip, erken uyarı sistemlerine yatırım yapılması gerektiğini vurguladı ve parlamentoların rolünü güçlendireceğini belirtti.

Parlamentolar Arası Birlik (PAB) Genel Sekreterliğine seçilen Rumen diplomat Anda Filip, artan küresel gerilimler ve çok katmanlı krizler karşısında çatışmaların önlenmesi için erken uyarı mekanizmalarına daha fazla yatırım yapılması gerektiğini belirtti.

PAB 152. Genel Kurulu marjında düzenlenen genel sekreter seçimini kazanan Filip, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Birliğin dünya genelindeki ulusal parlamentoların çatı örgütü olduğunu ve dünyanın dört bir yanından milletvekillerini bir araya getirdiğini söyledi.

Filip, "Temel misyonumuz, siyasi diyalog, demokrasi, insan hakları ve sürdürülebilir kalkınma yoluyla barışı teşvik etmektir." dedi.

4 yıllık görev süresi temmuzda başlayacak olan Filip, PAB'ın temel misyonunun ve vazgeçilmez rolünün, parlamentoları ve milletvekillerini barış inşacısı olarak konumlandırmak olduğunu belirterek, "Çatışmaya dönüşmeden önce riskleri tespit edip ele alarak, önleme ve erken uyarı mekanizmalarına daha fazla yatırım yapmamız gerekiyor." ifadesini kullandı.

Filip, dünyanın kaotik ve çalkantılı bir dönemden geçtiğine işaret ederek, çok taraflılığı pekiştirmenin son derece önem taşıdığını söyledi.

İstanbul'daki PAB 152. Genel Kurulu'nda Orta Doğu'daki savaşla ilgili, barış inşası mekanizmalarına, sürdürülebilir kalkınmaya, demokrasi ve insan haklarına ilişkin pek çok önemli kararın alındığı muhteşem bir meclis toplantısını tamamladıklarını ifade eden Filip, bu çalışmaların "kar topu etkisi yaratmasını umduğunu" dile getirdi.

Filip, PAB'ın çalışmalarının etkisini ölçülebilir kılmanın büyük önem taşıdığını belirtti.

Parlamentolarda çeşitlilik vurgusu

Parlamenter kurumlara duyulan kamuoyu güveninin dünya genelinde azaldığını söyleyen Filip, PAB'ın temel misyonunun, güçlü, etkin, hesap verebilir ve temsili kurumlar oluşturmak olduğunu ifade etti.

PAB'ın ilk kadın genel sekreteri olan Filip, parlamentoların toplumları tüm çeşitliliğiyle temsil etme konusunda son derece önemli bir rol üstlendiğine işaret ederek şöyle konuştu:

"PAB'ın temel işlevi, parlamentoları mümkün olduğunca temsili bir yapıya kavuşturmaktır. 30 yıldır toplumsal cinsiyet eşitliğinden söz ediyoruz, artık bir sonraki aşamaya geçiyoruz. Dünya nüfusunun yarısından fazlasını kadınlar oluşturuyor ve onların siyaset dünyasında söz alma ve yer edinme hakkına sahip olması gerekiyor."

Filip, dünya nüfusunun yarısından fazlasının 30 yaşın altında olduğunu ve bu sebeple tüm tarafları genç milletvekillerini heyetlerine dahil etmeye teşvik etmek için adımlar attıklarını söyledi.

PAB'ın hukukun üstünlüğüne dayandığını ve halkın beklentilerine uygun tutumlar sergilemesi gerektiğini belirten Filip, "İşte gücümüz buradan geliyor. Biz bir parlamenterler topluluğuyuz. Bu nedenle yaptığımız her şeyde hukukun üstünlüğüne uymaya ve halkın beklentilerini gözeten, insan odaklı bir yaklaşım benimsemeye çalışıyoruz." dedi.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
