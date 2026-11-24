(ANKARA) - YENİ Parti Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, kadın cinayetlerinde hayatını kaybeden Sevgi Aslan, Ceren Ünal, Nursena Kozan ve Başak Gürkan'ın ailelerini YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel ile biraraya getirdiklerini açıkladı. Kaya, ailelerin adalet mücadelelerinde yanlarında olduklarını belirtti.

Hayatını kaybeden kadınların ailelerinin acılarını paylaştıklarını belirten Kaya, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Kadın cinayetlerinde hayatını kaybeden Sevgi Aslan, Ceren Ünal, Nursena Kozan ve Başak Gürkan'ın acılı ailelerini Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel ile buluşturduk. Acılarını yürekten paylaşıyor, adalet mücadelelerinde örgütlü gücümüzle yanlarında olduğumuzu bir kez daha ifade ediyoruz."