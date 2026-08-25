Yeni Parti AYM\'ye Başvurdu

(ANKARA) - YENİ Parti Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, 7587 ve 7588 sayılı kanunlarda Anayasa'ya aykırı olduğunu savundukları bazı hükümlerin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvurduklarını açıkladı. Günaydın, düzenlemelerin kişi ve mal güvenliği açısından ciddi sonuçlar doğurabileceğini belirtti.

Günaydın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Yeni Parti Grubu olarak; 7587 ve 7588 sayılı yasalardaki anayasaya aykırı hükümlerin iptali için AYM'ye başvurduk. Başvurumuza konu olan ayrıntılı hükümler, iki ayrı bilgi notu ile kamuoyunun değerlendirmesine sunulmuştur. Özellikle belirtmek isteriz ki; 1- Belirli tip davalarda verilen göreve iade kararlarının ancak nihai kararın kesinleşmesinden sonra uygulanabilmesi, 2- Kamulaştırma kararı olmaksızın fiilen el konulmuş taşınmazlarda hak sahibinin başvuru ve tazmin koşullarının ortadan kaldırılması, gibi.. Bir hukuk devletinde akla gelebilmesi olanaksız düzenlemeleri, iktidar bloku hoyratlığı ve hukuk tanımazlığı içerisinde yasalaştıran düzenlemelerin iptali, kişi ve mal güvenliği açısından yaşamsal önem taşımaktadır. AYM üyelerini, sorumlu oldukları anayasayı koruma görevine davet ediyor, başvurularımızı her aşamasında izleyip denetleyeceğimizi kamuoyuna duyuruyoruz."