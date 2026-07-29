YENİ Parti Bağış Kampanyası Başlattı - Son Dakika
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YENİ Parti Bağış Kampanyası Başlattı

YENİ Parti Bağış Kampanyası Başlattı
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Özgür Özel, YENİ Parti için bağış kampanyası başlattıklarını sosyal medyada duyurdu.

(ANKARA)- YYENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin bağış kampanyasını sosyal medya hesabında paylaştığı video ile duyurdu. Üyelik sürecinin resmi işlemlerin tamamlanmasının ardından başlayacağını belirten Özel, "YENİ Parti'yi milletimiz kurdu, büyütecek olan da iktidar yapacak olan da milletimizdir" dedi.

YENİ Parti Genel Başkan Özgür Özel, parti için bağış kampanyasını başlattıklarını açıkladı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Özel, partinin halkın desteğiyle büyüyeceğini belirterek vatandaşları resmi bağış hesapları üzerinden katkıda bulunmaya davet etti.

"YENİ PARTİ'Yİ MİLLETİMİZ KURDU, MİLLETİMİZ BÜYÜTECEK"

Bağış kampanyasının başladığını duyuran Özel, yeni partinin toplumun tüm kesimlerini temsil ettiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"YENİ Parti'yi milletimiz kurdu, büyütecek olan da iktidar yapacak olan da milletimizdir. Yeni nesil parti-millet dayanışmasıyla bağış kampanyamızı başlatıyoruz.Yürüyüşümüzün dayanışma kısmındayız. Evet, uzun süredir beklediğiniz, kurulmasını istediğiniz yeni partimiz kuruldu. Gençlerin yeni partisi, kadınların yeni partisi, emeklinin, emekçinin, çiftçinin, esnafın, engellinin yeni partisi kuruldu. Bundan sonra durmadan yolumuza hep birlikte devam edeceğiz."

"ÜYELİK İÇİN RESMİ SÜRECİN TAMAMLANMASINI BEKLEYECEĞİZ"

Partiye üye olmak isteyen vatandaşların kısa bir süre daha beklemesi gerektiğini belirten Özel, resmi işlemlerin tamamlanmasının ardından üyelik kayıtlarının başlayacağını ifade etti.

"Elbette sizler de kurduğunuz, kurdurduğunuz bu yeni partiye bir an önce üye olmak ve katkıda bulunmak istiyorsunuz. Üyelik için biraz bekleyeceğiz. Her şey hazır ama Yargıtay'da ve diğer kamu kurumlarında bazı işlemlerin tamamlanması ve ondan sonra resmi üye kayıtlarının başlaması gerekiyor."

Bağış yapmak isteyenlere çağrıda bulunan Özel, bağış dekontunda iletişim bilgilerinin yer almasının önemine dikkat çekerek şöyle konuştu:

"Ama o güne kadar beklemek istemeyen sizler için bugün yeni partinin bağış hesaplarını ilan ediyoruz. ve bu bağış hesaplarına şu andan itibaren bağışta bulunabileceksiniz. Lütfen bağış yaptığınızda açıklama kısmına isminizi ve size ulaşabileceğimiz cep telefonu numarasını yazınız."

Özel, açıklamasında isim ve telefon numarasını belirten bağışçılarla üyelik süreci başladığında öncelikli olarak iletişime geçileceğini de söyledi.

"YENİ NESİL PARTİ-MİLLET DAYANIŞMASI BAŞLATIYORUZ"

YENİ Parti'nin ihtiyaçlarının halkın desteğiyle karşılanacağını vurgulayan Özel, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"Bugün yeni parti için çok önemli bir gün. Uzun süredir söylediğiniz, 'Otobüs de alacağız, araba da alacağız, ne eksik varsa halledeceğiz, sizi kimseye muhtaç etmeyeceğiz' dediği yeni partinin yeni nesil millet-parti dayanışmasını ve üyelerinin katılımcılığını başlatıyoruz."

Özel, vatandaşlara yalnızca partinin resmi internet sitesinde yer alan bağış hesaplarını kullanmaları çağrısında bulunarak, resmi sayfa dışında yapılan hiçbir bağış çağrısına itibar edilmemesini istedi.

Kaynak: ANKA

Özgür Özel, Partiler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel YENİ Parti Bağış Kampanyası Başlattı - Son Dakika

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