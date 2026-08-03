Yeni Parti\'den şehit ve gazi hakları ile GATA için kanun teklifi

(ANKARA) - YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel ve beraberindeki milletvekilleri, şehit yakınları ile gazilerin ekonomik ve sosyal haklarının genişletilmesi ve askeri sağlık sisteminin yeniden tesis edilmesini öngören iki ayrı kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu.

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel ve beraberindeki milletvekilleri, TBMM Başkanlığı'na "Şehit Yakınları ve Gazilerimizin Ekonomik ve Sosyal Haklarının Korunup Geliştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi" ile "Askeri Sağlık Sisteminin Yeniden Tesis Edilmesi Amacıyla Kapatılan Gülhane Askeri Tıp Akademisinin Yeniden Kurulması ve Sağlık Bakanlığı ile Sağlık Bilimleri Üniversitesine Devredilmiş Olan Askeri Kurum ve Kuruluşların Milli Savunma Bakanlığı ile Gülhane Askeri Tıp Akademisine Devredilmesi Hakkında Kanun Teklifi"ni sundu.

Kanun teklifleriyle şehit yakınları ve gazilerin ekonomik, sosyal ve sağlık alanındaki haklarının genişletilmesi ile askeri sağlık sisteminin yeniden yapılandırılması amaçlanıyor.

MAAŞ, İKRAMİYE VE EMSAL AYLIK DÜZENLEMELERİ

Tekliflerde, şehit anne ve babalarının maaşlarının iyileştirilmesi, 2023 yılında memurlara verilen seyyanen zammın emsal maaş almayan şehit aileleri ve tüm gazilere de yansıtılması, 2013 yılında vazife malulü polis ve rütbeli gazilere uygulanmayan yüzde 25'lik maaş iyileştirmesinin kapsamının eşitlik ilkesine uygun olarak genişletilmesi öngörülüyor.

Muharip gazilerin vefatı halinde şeref aylıklarının engelli, dul ve muhtaç çocuklarına intikal ettirilmesi; terörle mücadelede görev yapan er ve erbaş şehit aileleri ile gazilere emsal maaş hakkı tanınması; 18 Mart Şehitler Günü'nde şehit ailelerine, 19 Eylül Gaziler Günü'nde ise gazilere birer maaş tutarında ikramiye verilmesi de teklif kapsamında yer alıyor.

Gazilerin protez ve ortez temininde yaşanan sorunların giderilmesi, rapor işlemleri için ikametlerine en yakın üçüncü basamak sağlık kuruluşuna başvurabilmelerinin sağlanması, çalışan gazi eşlerinden özel hastane muayene farkı alınmaması amacıyla Sağlık Uygulama Tebliği'nde düzenleme yapılması ve askeri sağlık sisteminin eksiklikleri giderilerek yeniden tesis edilmesi de öneriliyor.

İSTİHDAM, EĞİTİM VE KONUT DESTEĞİ

Tekliflerde ayrıca şehit ve gazi çocuklarının kamuda istihdam haklarının genişletilmesi, muharip gazi çocuklarına da istihdam hakkı tanınması, tüm şehit yakınları ve gazilerin çocuklarına yönelik eğitim desteklerinin artırılması, şehit anne ve babaları ile muharip gazilere TOKİ'nin faizsiz konut kredisi imkanının genişletilmesi isteniyor.

Bunun yanı sıra tüm şehit yakınları ve gazilere yeşil pasaport verilmesi, havaalanlarındaki VIP hizmetlerinden yararlanmalarının sağlanması, nüfus kayıt örneklerinde "ölü" ifadesi yerine "şehit/şehadet" ifadelerinin kullanılması, tüm şehit aileleri ile terör gazisi er ve erbaşlara kira desteği verilmesi ve terörle mücadelede yaralanmasına rağmen gazi sayılmayan kişilere "Onur Gaziliği" unvanı verilmesi de teklif edilen düzenlemeler arasında bulunuyor.

Kanun teklifinde ayrıca, Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan ve bugüne kadar devlet tarafından madalya verilmemiş yaklaşık 38 bin muharip gaziye "Kıbrıs Harekatı Şeref Madalyası" verilmesi öngörülüyor.

"GATA YENİDEN KURULSUN"

TBMM'ye sunulan ikinci kanun teklifiyle de askeri sağlık sisteminin yeniden tesis edilmesi hedefleniyor. Bu kapsamda kapatılan Gülhane Askeri Tıp Akademisinin (GATA) yeniden kurulması, daha önce Sağlık Bakanlığı ile Sağlık Bilimleri Üniversitesine devredilen askeri sağlık kurum ve kuruluşlarının Milli Savunma Bakanlığı ile yeniden kurulacak GATA bünyesine devredilmesi amaçlanıyor.