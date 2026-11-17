(TBMM) - TBMM Genel Kurulu'nda Yeni Parti, İYİ Parti ve DEM Parti milletvekilleri, Sözcü TV'ye yönelik operasyona tepki gösterdi. YENİ Parti Adana Milletvekili Bilal Bilici, "Bir ülkede basın özgürlüğü yoksa demokrasi de yoktur" derken, İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, son iki yılda 11 televizyon kanalına el konulduğunu savundu. DEM Parti Mersin Milletvekili Perihan Koca ise Sözcü TV'ye yönelik operasyonun "fon hırsızları listesinin kabarık olduğunun kanıtı" olduğunu ileri sürdü.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Tekin Bingöl başkanlığında toplandı. Bingöl, gündeme geçmeden milletvekillerine yerlerinden söz verdi. Söz alan muhalefet milletvekilleri, Sözcü TV'ye yönelik operasyona tepki gösterdi.

BİLİCİ: "BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ YOKSA DEMOKRASİ DE YOKTUR"

Yeni Parti Adana Milletvekili Bilal Bilici, Sözcü TV'ye kayyum atanmasını kınayarak, geçmişte TELE1, TV24 ve Halk TV'ye yönelik uygulamaları da antidemokratik bulduğunu söyledi. Basın özgürlüğü olmadan demokrasinin de olamayacağını belirten Bilici, Türkiye'nin uluslararası endekslerdeki sıralamalarına ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

"Vahim bir tablo ama bugün bir ülkede basın özgürlüğü yoksa demokrasi de yoktur. Bugün Sözcü TV'ye kayyum atamasını da kınıyorum. Geçmişte TELE1, TV24, Halk TV'ye yapılan antidemokratik uygulamaları da doğru bulmuyorum. Şu tabloya bakacak olursak bu endekslerde ülkemiz demokraside 167 ülke arasından 103'üncü sırada; basın özgürlüğünde ise 180 ülke arasından 163'üncü sırada; hukukun üstünlüğüne bakacak olursak 117'nci sırada 143 ülke arasında; yolsuzluk algısında ise 182 ülke arasından 124'üncü sırada. Bu, acı ve kara tabloyu göstermekte; bu endeksler maalesef hepimizi üzmekte. Sözcü TV'ye yapılan kayyum atamasını bir kere daha kınıyorum ve tarihe kara bir leke olarak geçecektir, onu da ifade etmek istiyorum."

TAHTASIZ, SİNCAN CEZAEVİ'NDEKİ KOŞULLARI GÜNDEME GETİRDİ

YENİ Parti Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız da Sözcü TV'ye kayyum atanmasını basın ve ifade özgürlüğüne yönelik bir darbe olarak nitelendirdi. TELE1 ve Halk TV'nin ardından Sözcü TV'ye de kayyum atanmasını kınayan Tahtasız, "Özgür basın susarsa Türkiye susar" dedi.

Sincan Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen ve gazeteci İsmail Arı'yı ziyaret ettiklerini belirten Tahtasız, cezaevindeki koşullara ilişkin iddialarını da dile getirdi.

Tahtasız, Sincan Cezaevi'nde 28 kişilik koğuşlarda 60 kişinin kaldığını, tutuklu ve hükümlülere battaniye ve yastık verilmediğini, tuvalet ve duş ihtiyaçları için uzun süre sıra beklendiğini öne sürdü. Sağlık hizmetlerine erişimde de sorunlar yaşandığını savunan Tahtasız, doktor ve hemşirelerin haftada üç gün geldiğini, genel cerrahi ve göz muayenesi için 70 gün sıra beklendiğini söyledi.

Cezaevinde hastaların tedaviye ve ilaçlara erişiminin geciktiğini ileri süren Tahtasız, Sincan Kapalı Kadın Cezaevi'nde bir yılda altı kadının intihar ettiğini söyledi. Tahtasız, iktidara ve Adalet Bakanı'na seslenerek, "Cezaevi yapmakla, suçsuz insanları tutuklamakla övünmeyin; cezaevi koşullarını düzeltin diyorum" ifadelerini kullandı.

TÜRKOĞLU: "SON İKİ YILDA 11 TELEVİZYON KANALINA EL KONULDU"

İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, son iki yılda 10 televizyon kanalına el konulduğunu, Sözcü TV'ye yönelik kayyum atamasıyla bu sayının 11'e çıktığını söyledi.

Türkoğlu, televizyon kanallarına yönelik işlemlerin TMSF aracılığıyla yürütüldüğünü belirterek, "Neredeyse her ay yeni bir TV kanalına TMSF marifetiyle operasyon yapıyor ve kayyum atıyorsunuz" dedi.

Fon soruşturmasına da değinen Türkoğlu, Sözcü TV'ye yönelik işlemin halkın haber alma kaynaklarını hedef aldığını ileri sürdü. Türkoğlu, şöyle konuştu:

"Anladık, fon soygunuyla iyice köşeye sıkıştınız, çözümü de yine halkın nefes alabildiği son oksijen kaynaklarından birinin daha fişini çekmekte buldunuz. Burada hedef doğrudan halkın haber alma kaynaklarına çökmedir; bütün amaç da ülkedeki örgütlü yağmanın duyulmasını engellemektir, üzerini örtmektir. Gazeteciliğin baskıyla, medyanın kayyumla, haberin sansürle kuşatıldığı bir ülkede demokrasi de olmaz. Şiddetle kınıyoruz."

KOCA: "GERÇEKLERİN ÜZERİNİ KAYYUMLARLA ÖRTEMEYECEKSİNİZ"

DEM Parti Mersin Milletvekili Perihan Koca da Sözcü TV'ye yönelik operasyonun, fon soruşturmasıyla bağlantılı olduğunu ileri sürdü. Koca, "Sözcü TV operasyonu fon hırsızları listesinin kabarık olduğunun kanıtıdır" dedi.

Koca, "15 Eylülden bu yana ifşa olmaya başlayan siyasi iktidar merkezli foncu suç örgütü halkın yargısından kaçmak için basına darbe yapıyor. Gerçeklerin ortaya çıkmasından bu kadar korkuluyorsa ortada gizlenmeye çalışılan çok büyük bir suç var demektir. Önce TELE1, ardından Halk TV, şimdi de Sözcü TV operasyonlarıyla neyin gizlenmeye çalışıldığını halk artık çok net görüyor. Bu ardışık darbeler hırsızın ev sahibini bastırma çabasıdır. Anlaşılan o ki ortalıkta dolaşan fon listeleri iktidar erkanında ciddi bir paniğe yol açmıştır. Gerçeklerin üzerini baskıyla, sansürle, kayyumlarla örtemeyeceksiniz. Basını susturarak gerçekleri karartamayacak, halka hesap verme sorumluluğundan kaçamayacaksınız" diye konuştu.

TANAL: "SİZ SANDIKLA GELDİNİZ, SANDIKLA GİDECEKSİNİZ"

YENİ Parti Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal da Sözcü TV'ye kayyum atanmasına tepki gösterdi. AK Parti'nin 2001 yılında iktidar gücü ve basın desteği olmadan halkın desteğiyle iktidara geldiğini belirten Tanal, iktidarın bugün medya kuruluşlarına yönelik uygulamalarını eleştirdi.

Tanal, şöyle konuştu:

"AKP 2001 yılında kurulduğunda arkasında devlet yoktu, iktidar gücü yoktu, basın gücü yoktu, bugünkü sosyal medya imkanları yoktu; buna rağmen halkın desteğiyle iktidara geldi. Peki, şimdi ne yapıyorlar? T24'ü kapattılar. TELE1, Halk TV, Sözcü TV'ye operasyonlar düzenliyorsunuz. Televizyonlara kayyum atanıyor. Gazeteciler tutuklanıyor. Muhalefeti yargı yoluyla susturmaya çalışıyorsunuz. Siz muhalefetteyken demokrasi istiyordunuz, iktidara gelince neden demokrasiden korkmaya başladınız? Siz o gün halkın desteğiyle iktidara geldiniz. Bugün ise devletin bütün imkanlarına rağmen halkın desteğini kaybediyorsunuz. Biz bugün sizin o gün karşılaştığınızdan çok daha ağır baskılarla karşı karşıyayız ama korkmuyoruz çünkü bizim arkamızda millet var. Ne kayyumlarınız ne gözaltılarınız ne tutuklamalarınız ne baskılarınız bizi yıldıramaz, durduramaz. Siz sandıkla geldiniz, sandıkla gideceksiniz. Biz milletin iradesiyle de iktidara geleceğiz."