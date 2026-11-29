(ANKARA) - YENİ Parti İzmir milletvekilleri, kentin sanayi, ticaret, tarım, turizm ve hukuk alanlarındaki sorunlarını yerinde değerlendirmek amacıyla yarın İzmir'de bir dizi ziyaret gerçekleştirecek. Milletvekilleri; sanayi ve ticaret odaları, İzmir Ticaret Borsası ve İzmir Barosu temsilcileriyle bir araya gelerek sorunları ve çözüm önerilerini TBMM gündemine taşıyacaklarını bildirdi.

YENİ Parti İzmir Milletvekilleri, yarın gerçekleştirecekleri ziyaretler öncesinde "İzmir'in üretim gücünü korumak için sahadayız" başlıklı ortak basın açıklaması yaptı. Açıklamada, İzmir'in 2025 yılında 23 milyar 614 milyon dolarlık ihracatla Türkiye'nin en fazla ihracat yapan üçüncü ili olduğu belirtilerek, 2026'nın ilk yarısında kentin ihracat yaptığı 25 sektörün 13'ünde gerileme yaşandığı kaydedildi.

Ege Bölgesi Sanayi Odası'nın (EBSO) anketine göre, üretimde artış beklemeyen sanayicilerin oranının yüzde 76'ya ulaştığı belirtilen açıklamada, yüksek kredi faizleri, döviz kuru ile maliyetler arasındaki dengesizlik ve iç talepteki yavaşlamanın sanayiciler açısından başlıca riskleri oluşturduğu ifade edildi.

"İZMİR'İN ÜRETİM GÜCÜNÜ KORUMAK İÇİN SAHADAYIZ"

Milletvekilleri, İzmir'in ekonomik sorunlarını yerinde dinleyeceklerini belirterek, "YENİ Parti milletvekilleri olarak 30 Kasım 2026 Pazartesi hep beraber İzmir'deyiz. Kentin sanayi, ticaret, tarım ve hukuk alanındaki temsilcileriyle görüşecek, sorunları ve çözüm önerilerini birinci ağızdan dinleyeceğiz. Bu görüşmelerden çıkan başlıkları TBMM'ye taşıyacağız" ifadelerini kullandı.

Açıklamada, İzmir'in işsizlik oranının 2025 yılında Türkiye ortalamasının 2,3 puan üzerinde olduğu belirtilerek, üretim ve istihdamı artıracak politikalara ihtiyaç duyulduğu vurgulandı.

SANAYİCİLERE UYGUN MALİYETLİ KREDİ VE LİKİDİTE DESTEĞİ ÖNERİSİ

Milletvekilleri, sanayicilerin yüksek finansman maliyetleri, enerji fiyatları ve nitelikli iş gücü eksikliğiyle karşı karşıya olduğunu belirtti. Avrupa Birliği'nin Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması'nın (SKDM) 1 Ocak 2026'da başlayan mali yükümlülük döneminin ihracatçılara ilave maliyet getirdiğine dikkat çekilen açıklamada, üretim ve ihracat yapan firmalar için uygun maliyetli kredi ve geçici likidite desteği sağlanması önerildi.

Organize sanayi bölgelerinde yenilenebilir enerji yatırımlarının teşviki, küçük ve orta büyüklükteki işletmelere yeşil dönüşüm konusunda teknik ve mali destek verilmesi gerektiği ifade edilen açıklamada, lojistik merkezlerinin tamamlanması, liman ve demiryolu bağlantılarının geliştirilmesi, sınır kapılarındaki tır kuyruklarının azaltılması ve tır şoförlerinin vize sorunlarının diplomatik girişimlerle çözülmesi gerektiği belirtildi.

"VAHŞİ SULAMA DEVAM EDERSE TARIM ALANLARI ÜRETİMDEN DÜŞEBİLİR"

Açıklamada, İzmir'de yaşanan kuraklık, artan tarımsal girdi maliyetleri ve üreticilerin borç yüküne dikkat çekildi. İzmir Ticaret Borsası'nın uyarılarına atıfta bulunularak, mevcut sulama yöntemlerinin sürdürülmesi halinde kentin verimli tarım alanlarının önümüzdeki birkaç on yıl içerisinde üretimden düşebileceği belirtildi ve modern sulama sistemlerine geçişin desteklenmesi, üretim maliyetlerini karşılayan taban fiyatların belirlenmesi, lisanslı depoculuğun güçlendirilmesi, genç çiftçilere özel teşvikler sağlanması ve tarımda enerji kooperatiflerinin yaygınlaştırılması önerildi.

"İZMİR'İN TURİZM POTANSİYELİ YILIN 12 AYINA YAYILMALI"

İzmir'in Türkiye turizminden aldığı payın daraldığı belirtilen açıklamada, otel doluluk oranlarının yüzde 50-55 bandında kaldığı ve kentteki ortalama konaklama süresinin yetersiz olduğu ifade edildi. Milletvekilleri, deniz, kum ve güneş turizminin yanı sıra gastronomi, kültür, doğa, spor, sağlık ve yerel yaşam deneyimlerini kapsayan yeni bir turizm modeline ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

İzmir'in turizm faaliyetlerinin yılın 12 ayına yayılması gerektiği vurgulanan açıklamada, fuar alanını tamamlayacak nitelikli bir kongre merkezinin kısa sürede hayata geçirilmesi çağrısında bulunuldu. Açıklamada ayrıca, yatırım ve üretimin sürdürülebilirliği için öngörülebilir bir hukuk düzeni, bağımsız yargı ve savunma hakkının güvence altına alınmasının önemine dikkat çekildi.

MİLLETVEKİLLERİ YARIN İZMİR'DE BİR DİZİ ZİYARET GERÇEKLEŞTİRECEK

YENİ Parti İzmir milletvekillerinin ziyaret programı kapsamında saat 11.30'da İzmir Valisi Süleyman Elban ile görüşmesi planlanıyor. Milletvekilleri, saat 12.45'te Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Karabağlı ve yönetim kurulu üyeleriyle, saat 14.30'da İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener ve yönetimiyle, saat 16.00'da İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gökhan Tuncer ve yönetimiyle bir araya gelecek.

Programın son ziyaretinin ise saat 17.30'da İzmir Barosu Başkanı Serhat Sökmen ile gerçekleştirilmesi öngörülüyor. Ortak açıklamada imzası bulunan YENİ Parti İzmir milletvekilleri Mehmet Salih Uzun, Gökçe Gökçen, Murat Bakan, Ahmet Tuncay Özkan, Deniz Yücel, Ednan Arslan, Seda Kaya Ösen, Ümit Özlale ve Yüksel Taşkın, "İzmir üretirse Türkiye kazanır. Kentin sesini Meclis'e taşımak ve kalıcı çözümlerin takipçisi olmak için durmadan çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.