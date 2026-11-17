(ANKARA) - YENİ Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, Sözcü TV'ye yönelik operasyona ilişkin, "Sözcü TV'nin kapısına yığdığınız o polis barikatı gücünüzün değil, içine düştüğünüz paniğin büyüklüğünü gösteriyor" dedi.

YENİ Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, Sözcü TV'ye yönelik operasyona ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sözcü TV'nin kapısına yığdığınız o polis barikatı gücünüzün değil, içine düştüğünüz paniğin büyüklüğünü gösteriyor. İstiyorlar ki memlekette tek bir kumanda olsun; hangi kanalı açarsanız açın aynı masalı dinleyin, cebinizden çalınan milyarları da kimse konuşmasın. Basını ve muhalefeti susturmak için kullandığınız bu devlet gücünün onda birini, asrın vurgununda milyarları kaçıran VIP listelerdeki haramilere harcamadınız" ifadesini kullandı.