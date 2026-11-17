YENİ Parti'li Emir, Sözcü TV barikatını güç değil panik göstergesi saydıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
YENİ Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, Sözcü TV'ye yönelik operasyondaki polis barikatının gücün değil paniğin göstergesi olduğunu söyledi. Emir, devlet gücünün onda birinin asrın vurgunundaki VIP listelerdeki haramilere harcanmadığını ifade etti.
(ANKARA) - YENİ Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, Sözcü TV'ye yönelik operasyona ilişkin, "Sözcü TV'nin kapısına yığdığınız o polis barikatı gücünüzün değil, içine düştüğünüz paniğin büyüklüğünü gösteriyor" dedi.
YENİ Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, Sözcü TV'ye yönelik operasyona ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sözcü TV'nin kapısına yığdığınız o polis barikatı gücünüzün değil, içine düştüğünüz paniğin büyüklüğünü gösteriyor. İstiyorlar ki memlekette tek bir kumanda olsun; hangi kanalı açarsanız açın aynı masalı dinleyin, cebinizden çalınan milyarları da kimse konuşmasın. Basını ve muhalefeti susturmak için kullandığınız bu devlet gücünün onda birini, asrın vurgununda milyarları kaçıran VIP listelerdeki haramilere harcamadınız" ifadesini kullandı.
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